مؤشر الأسهم البحرينية يغلق على تباين

أقفل مؤشر الأسهم البحرينية العام خلال تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء 26 ديسمبر، عند مستوى 1,930.64 بارتفاع قدره 2.82 نقطة عن معدل الإقفال السابق، في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 726.17، بانخفاض قدره 2.02 نقطة عن معدل إقفاله السابق.

الأسهم البحرينية

وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة في أسواق الأسهم البحرينية ، مليوناً و576 ألفاً و974 سهماً بقيمة إجمالية قدرها 339 ألفاً و270 ديناراً بحرينياً نُفِّذت من خلال 83 صفقة.

مؤشر الأسهم القطرية يغلق على ارتفاع

الأسهم القطرية

أغلق مؤشر الأسهم القطرية تداولاته خلال تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء 26 ديسمبر، على ارتفاع بـ 11.70 نقطة، ما نسبته 0.11 % ليصل إلى مستوى 10 آلاف و463.87 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة في أسواق الأسهم القطرية نحو 128 مليونًا و474 ألفًا و607 أسهم، بقيمة 502 مليون و865 ألفًا و521.739 ريالاً، نتيجة تنفيذ 15033 صفقة في جميع القطاعات.

وارتفعت أسهم 19 شركة خلال جلسة التعاملات فى أسواق الأسهم القطرية ، فيما انخفضت أسعار 24 شركة أخرى، وحافظت 5 شركات على أسعار إغلاقها السابق.

مؤشر الأسهم فى مسقط يغلق على انخفاض

الأسهم فى مسقط

أغلق مؤشر الأسهم فى مسقط "30 " خلال تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء، على انخفاض بلغ قدره 18.9 نقطة، ما نسبته 0.41 %، ليصل عند مستوى 4542.49 نقطة.

وبلغت قيمة التداول فى أسواق البورصة فى مسقط 3 ملايين و 318 ألفًا و 295 ريالًا عُمانيًا، مرتفعة بنسبة 42.3 % مقارنةً مع آخر جلسة تداول بلغ التداول فيها مليونين و 331 ألفًا و 714 ريالًا عُمانيًا.

وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية قد انخفضت بنسبة 0.099 % عن آخر يوم تداول، وبلغت ما يقرب من 23.69 مليار ريال عُماني.

الأسهم الأردنية تغلق تعاملاتها على انخفاض

الأسهم الأردنية

أغلقت أسواق الأسهم الأردنية تعاملاتها خلال جلسة، اليوم الثلاثاء 26 ديسمبر، على انخفاض بنسبة 0.12%، عند مستوى 2421.41 نقطة .

وبلغت كمية الأسهم المتداولة فى أسواق الأسهم الأردنية عند نحو 4.1 ملايين سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 4.2 ملايين دينار أردني، نتيجة تنفيذ 2984 صفقة .