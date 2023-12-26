الثلاثاء 26 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الأهلي يغادر فندق الإقامة لخوض المران في الإمارات

الأهلي
الأهلي

غادرت بعثة الأهلي، فندق الإقامة في مدينة أبوظبي، استعدادًا لخوض المران الذي يقام على ملعب كريكيت، استعدادًا لمواجهة فيوتشر في المباراة النهائية  على كأس السوبر المصري، والتي تقام مساء الخميس القادم، على ملعب محمد بن زايد بأبوظبي.

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وينطلق مران الأهلي، في تمام الساعة السادسة بتوقيت الإمارات - الرابعة بتوقيت القاهرة، على ملعب كريكيت القريب من فندق إقامة الفريق بمدينة أبوظبي.

ويبدأ الفريق استعداداته لمباراة فيوتشر، وفقًا للبرنامج التدريبي الذي وضعه الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر، من أجل الوصول باللاعبين للجاهزية الفنية والبدنية المطلوبة.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت مساء أمس الاثنين على استاد محمد بن زايد بمدينة أبوظبي، ليصعد الفريق إلى المباراة النهائية لمواجهة فيوتشر.

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