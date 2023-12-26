نائب محافظ البحيرة تعقد إجتماع خدمة المواطنين بالمحمودية

عقدت الدكتورة نهال بلبع مائب محافظ البحيرة ، لقاء خدمة المواطنين ، بمدينة المحمودية بحضور المهندس على زيد - رئيس مركز و مدينة المحمودية ، و الدكتورأسامة البلكى - الرئيس المفوض لمجلس الصحة الإقليمي، و الدكتورة فايزة زايد - وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالبحيرة ، و المهندس السيد مرعى - المدير التنفيذي لمشروع الرصف ، والمهندس وسامى عبد المنعم - وكيل وزارة الرى ، ومسئولى كافة الجهات المعنية.

حيث التقت بعدد 25 مواطن ومواطنة ممن لديهم مطالب واحتياجات، وقام كل مواطن بعرض مشاكله واحتياجاته وتم التنسيق مع الجهات المسئولة المعنية لإيجاد حلول سريعة عاجلة لتلك الاحتياجات والمطالب التي تمثلت فى مساعدات زواج وعلاج وتوفير كراسي متحرك ومساعدات ماديةو عينية وتوفير أدوية وسداد ديون غاريمات .

وأكدت نائب محافظ البحيرة ، أن جميع أجهزة الدولة تعمل لخدمة المواطنين وتوفير كافة السبل للتخفيف عن كاهلهم وذلك تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية ، بالإهتمام بالمشكلات التي تواجه المواطنين ، والعمل على سرعة حلها ، وإتخاذ القرارات المناسبة التي من شأنها تحقيق الصالح العام لهم.

و وجهت نائب محافظ البحيرة بضرورة تضافر كافة الجهود للعمل علي تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات وتلبية إحتياجاتهم من المرافق والخدمات التي تمس حياتهم اليومية، مشددة على قيام رؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات بتفعيل تلك اللقاءات الدورية بنطاق المراكز والمديريات للوقوف علي إحتياجات المواطنين وتقديم خدمة أفضل للمواطن البحراوي.