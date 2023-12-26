مدير عام تعليمية نجع حمادي يتابع سير العمل والانضباط الإداري

فاجأ الدكتور عفت محمد وزيري مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية شمال محافظة قنا، اليوم الثلاثاء، مدرسة المهنية الإعدادية بنين، وذلك لمتابعة سير العمل والانضباط الإداري بالمدرسة، تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، بتكثيف الجولات الميدانية اليومية علي المدارس. اطلع مدير عام الإدارة، علي السجلات المدرسية، وسجلات إعداد المعلمين، وتفقد بعض حجرات الأنشطة المدرسية.

شدد وزيري، علي ضرورة الاهتمام بنظافة المباني المدرسية، وحظر دخول الدراجات النارية والسيارات داخل المدرسة، تنفيذا للتعليمات الواردة في هذا الشأن، وكذا حظر استخدام السخانات الكهربائية بالمدارس ( الكاتيل ).

وأكد مدير عام الإدارة، علي الاستعداد التام لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول، ومتابعة التعليمات الواردة من قبل الوزارة، والمديرية، لحسن سير الامتحانات، مع ضرورة الالتزام بمواعيد العمل الرسمية. رافق مدير عام الإدارة، محمد فتحي المرواني رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام، وأحمد خليفة عضو مكتب المتابعة وتقويم الأداء، وأحمد عبد الناصر أبو الدهب مسؤول أمن الإدارة.