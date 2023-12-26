الثلاثاء 26 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

الخميس.. الحكم في دعوى تعويض عمرو أديب ضد محمد رمضان

عمرو أديب و محمد
عمرو أديب و محمد رمضان

تصدر محكمة جنوب الجيزة الإبتدائية، بعد غد الخميس، حكمها في قضية التعويض المقامة من الإعلامي عمرو أديب ضد الفنان محمد رمضان بمبلغ 3 ملايين جنيه، بعد صدور حكم جنائي نهائي ضد محمد رمضان بغرامة 300 ألف جنيه، بتهمة سب وقذف "أديب".

 

ضبط طالب بتهمة النصب على أموال 3 أشخاص بالدقهلية

ضبط مروجى المخدرات بمطروح والفيوم والجيزة

 

وفي وقت سابق، قضت المحكمة الاقتصادية، بتغريم الفنان محمد رمضان، بتهمة سب وقذف الإعلامي عمرو أديب، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، 300 ألف جنيه وإلزامه بدفع مبلغ 10 آلاف جنيه على سبيل التعويض المدني.

 

الحبس 6 أشهر لمُتهمٍ بتعاطي المخدرات في البساتين


قضت محكمة  جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة المُتهم كريم.م بالحبس لمدة 6 أشهر، لإدانته بإحراز المخدرات بقصد التعاطي في البساتين.

وشمل الحكم تغريم المُدان بمبلغ 10 آلاف جنيه، وألزمته بالمصاريف الجنائية، ومُصادرة المُخدر المضبوط.

وأسندت النيابة العامة للمُتهم أنه في يوم 25 مايو 2023 بدائرة قسم شرطة البساتين أحرز بقصد التعاطي جوهر الحشيش في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً، وذلك على النحو المُبين بالتحقيقات.

وقالت المحكمة في حيثيات حُكمها بأن الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليه وجدانها استخلاصاً من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة حاصلها أن الرائد ضابط مباحث قسم البساتين تلقت بلاغاً. 

وكان مضمون البلاغ أنه صادر من الخدمة الأمنية المتواجدة أمام محكمة البساتين بضبط المتهم بمعرفة أمن المحكمة وبعض الأهال بحوزته "سكين".

وانتقل إلى مكان ضبط المُتهم وتبين له أنه سبق اتهامه في العديد من القضايا، وأقر له بإحرازه السكين لوجود خصومه له مع آخرين. 

وإذا باشرت النيابة العامة التحقيق وبادرت بعرض المتهم على مصلحة الطب الشرعي للفحص وبيان مدى تعاطيه للمواد المخدرة. 

وقد ثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن عينتي الدم والبول المأخوذين من المتهم تحتوي على أحد نواتج أيض الحشيش المُدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.

مواد متعلقة

بتهمة التحريض على الفسق والفجور.. ترحيل سما المصري لقسم الأزبكية

إحالة ابنة الدكتورة هبة قطب للمحاكمة

للاطلاع على الفيديوهات.. تأجيل محاكمة طبيب روض الفرج المتهم بإجبار سيدات على ممارسة الرذيلة مقابل إجهاضهن

تبث فيديوهات خليعة.. إخلاء سبيل الراقصة بوسي

بعد قليل.. محاكمة شخصين بتهمة خطف طالب بسبب خلافات مع والده

التحقيق في واقعة مقتل طفل على يد زوج والدته
الجريدة الورقية