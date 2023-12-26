أسعار الأسمنت في الأسواق المصرية خلال تعاملات اليوم

استقرت أسعار الأسمنت في الأسواق المحلية والمصانع المصرية خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء 26 ديسمبر 2023، ليتراوح متوسط سعر طن الأسمنت ما بين 2090 و1890 جنيهًا للطن، وهذه الأسعار استرشادية تخضع للزيادة والنقصان.

ويهتم المواطنون بأسعار الأسمنت؛ لأنه يعتبر من أكثر القطاعات المهمة والمؤثرة وهو سوق العقارات "قطاع التشييد والبناء"، فالزيادة في سعر طن الأسمنت، تتبعها زيادة في أسعار العقارات وتكاليف البناء.

وتقدِّم لكم "بوابة الوفد" تحديثًا يوميًا لأسعار الأسمنت في الأسواق المحلية على حسب أسعار كل شركة، أو مصنع للأسمنت في السوق المصرية، وإليكم آخر الأسعار.

أسعار الأسمنت في مصر:

أسعار الأسمنت

بلغ متوسط أسعار الأسمنت في شركة العربية للأسمنت "المسلح"، 2090 جنيهًا للطن، وبلغ متوسط سعر أسمنت الشركة العربية للأسمنت "النصر" 2020 جنيهًا للطن، وسجل متوسط سعر أسمنت وادي النيل "وادي النيل" عند مستوى 1980 جنيهًا.

حققَّ متوسط أسعار الأسمنت في لافارج "المخصوص"، سعر 2050 جنيهات للطن، بينما سجل متوسط سعر أسمنت الشركة الوطنية للأسمنت "السهم"، عند سعر 1970 جنيهًا للطن، في حين بلغ متوسط سعر أسمنت "السويدي"، نحو 2320 جنيها للطن.

وصل متوسط أسعار الأسمنت في حلوان، مستوى 2040 جنيهًا للطن، وسجل متوسط سعر أسمنت سيناء "سيناء 42.5"، عند مستوى سعر 1960 جنيهًا للطن.

فيما بلغ سعر متوسط سعر سينا للأسمنت الأبيض العادة، عند 3600 جنيه للطن، وسعر سينا للأسمنت الأبيض "السوبر"، 3450 جنيهًا للطن، ورويال المنيا للأسمنت الأبيض "سوبر رويال"، عند 3500 جنيه للطن، و"رويال العادة" 3550 جنيهًا للطن، أما أسمنت حلوان المنيا "الواحة الأبيض"، فبلغ سعره 3550 جنيهًا للطن.

أسعار الجبس:

أسعار الجبس

استقرت أسعار الجبس، إذْ سجل جبس العامرية 1300 جنيه للطن، وسجل جبس الدولية 1400 جنيه للطن، بينما سجَّل جبس المعمار 1350 جنيهًا للطن، وجبس مصر سيناء 1400 جنيه للطن، وجبس سيناء 1400 جنيه للطن.

أسعار الحديد في مصر:

أسعار الحديد

استقرت أسعار الحديد، ليسجل متوسط سعر حديد عز 42 ألفًا و800 جنيه للطن ألف جنيه للطن، وبلغ سعر حديد المصريين مستوى 42 ألف جنيه للطن، وحديد العتال نحو 41 ألفًا و500 جنيه للطن، وحديد عطية نحو 41 ألفًا و300 جنيه للطن، ووصل سعر حديد المعادي إلى 40 ألفًا و200 جنيه للطن.

فيما بلغت أسعار حديد بشاي 42 ألف جنيه للطن، وسجَّلتْ متوسط أسعار حديد سرحان 40 ألفًا و300 جنيه للطن ، وبلغت أسعار حديد مصر ستيل عند مستوى 40 ألفًا و200 جنيه للطن ، وأسعار حديد العشري عند مستوى سعر 40 ألفًا و200 جنيه للطن ، وحققَّ متوسط سعر حديد الكومي 40 ألفًا و200 جنيه للطن.