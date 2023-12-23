أسعار الحديد صباح اليوم السبت في الأسواق المصرية

أسعار الحديد.. تشهد أسعار حديد التسليح خلال مستهل التعاملات الصباحية اليوم السبت في الاسواق المصرية، استقرارًا، حسبما أفادت البوابة الرسمية للأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، وأعلنت أن أسعار الحديد اليوم في الأسواق بلغ فيها سعر طن حديد عز نحوالـ41 ألفًا و740 جنيهًا، وبلغ متوسط سعر طن الحديد الاستثماري نحو 39 ألفًا و285 جنيهات.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار حديد التسليح خلال تعاملات اليوم السبت في الاسواق المصرية والمحلية، وتحرص بوابة الوفد على تقديم كافة المعلومات اللازمة لأسعار السلع للوقوف على آخر المستجدات التي تطرأ على الساحة، لاسيما أسعار الحديد، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

أسعار الحديد اليوم في مصر

الحديد

سعر طن حديد عز

- سعر حديد عز اليوم: 41 ألفًا و740 جنيهًا.

- سعر الحديد الاستثماري: 39 ألفًا و285 جنيهات.

- سعر حديد بشاي: 41 ألف جنيه للطن.

- سعر حديد العتال: 39 ألفًا و500 جنيه للطن.

- سعر حديد عطية: 39 ألفًا و200 جنيه للطن.

- سعر حديد العشري: 39 ألف جنيه.

- سعر حديد المصريين: 39500 ألف جنيه للطن.

- سعر حديد سرحان: 38 ألف جنيه للطن.

- سعر حديد المراكبي: 39 ألفًا و500 جنيه للطن.

- سعر حديد الكومي: 38 ألف جنيه للطن.

- سعر حديد المعادي: 38 ألفًا و500 جنيه للطن.

- سعر حديد مصر ستيل: 39 ألف جنيه للطن.