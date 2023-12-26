الثلاثاء 26 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

مانشستر يونايتد يصدم سفيان أمرابط

أمرابط
أمرابط

حدد مسؤولو نادي مانشستر يونايتد موقفهم من تفعيل بند شراء المغربي سفيان أمرابط لاعب الشياطين الحمر، والمعار من صفوف نادي فيورنتينا الإيطالي في الموسم الحالي.

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مانشستر يونايتد يحسم موقفه بشأن تفعيل بند شراء سفيان أمرابط

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سفيان أمرابط يسبب ورطة في مانشستر يونايتد

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أمرابط يُفاجئ جماهير مانشستر يونايتد:"مستعد أكون حارس مرمى من أجل الفريق"

كشفت تقارير صحفية أن إدارة مانشستر يونايتد قررت عدم تفعيل بند شراء سفيان أمرابط من فيورنتينا بناءً على رغبة المدرب الهولندي تين هاج.

ويأتي مانشستر يونايتد في المركز الثامن في جدول الترتيب العام للدوري الإنجليزي الممتاز، ويملك في رصيده 28 نقطة.

وتابعت التقارير الإنجليزية أن نادي فيورنتينا الإيطالي لإيجاد نادي جديد يتعاقد مع أمرابط بعدما لم ينجح الدولي المغربي في حجز مقعد أساسي في تشكيل الشياطين الحمر.

وأضافت التقارير، أن النادي الإيطالي يهدف لبيع سفيان أمرابط في فترة الانتقالات الشتوية حال قرر مانشستر يونايتد عدم التجديد للاعب المغربي.

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