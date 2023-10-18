سفيان أمرابط يسبب ورطة في مانشستر يونايتد

تسبب اللاعب المغربي سفيان مرابط، لاعب خط وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي، أزمة داخل صفوف مانشستر يونايتد بعد إصابته، وغيابه عن مباراتي المغرب بفترة التوقف الدولي المنتهية، أمام كوت ديفوار وليبيريا على الترتيب.

حيث كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن إصابة أمرابط تمثل انتكاسة جديدة لمانشستر يونايتد، في إشارة إلى أهمية الدولي المغربي الكبيرة في تشكيلة "الشياطين الحُمر"، تحت قيادة المدرب الهولندي إريك تين هاج.

يُذكر أن سفيان أمرابط إلى مانشستر يونايتد، خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من فيورنتينا الإيطالي، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، مع إدراج بند يسمح للنادي الإنجليزي بشراء اللاعب نهائيًا.

وقدّم النجم المغربي مستويات مميزة في انطلاقة مشواره مع مانشستر يونايتد، ليفرض نفسه على تشكيلة الفريق الأساسية في ظرف زمني وجيز.