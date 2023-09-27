أمرابط يُفاجئ جماهير مانشستر يونايتد:"مستعد أكون حارس مرمى من أجل الفريق"

فاجئ سفيان أمرابط، لاعب متانشستر يونايتد، جماهير فريقه بتصريحات مثيرة خلال الفترة القليلة الماضية، والتي أثارت موجة من التعاطف مع الأسد المغربي.

وكان أمرابط قد شارك في مواجهة فريقه أمام كريستال بالاس حتى الدقيقة 61، في المباراة التي انتهت بفوز الشياطين الحمر بنتيجة 3/0، ضمن منافسات كأس الرابطة المحترفة والتي أقيمت بالأمس الثلاثاء.

وأكد المغربي أن اللعب لمانشستر يونايتد كان حلمًا له منذ الطفولة، مشيرًا إلى أنه يرغب في مساعدة الفريق بأي شكل حتى لو كان ذلك سيؤدي به ليكون حارس مرمى.

تصريحات أمرابط

تحدث أمرابط خلال تصريحات لشبكة “سكاي سبورتس” العالمية، حيث قال: "كان حلمي منذ أن كنت طفلا أن ألعب لمانشستر يونايتد".



وعلق اللاعب المغربي على مشاركته في مركز الظهير، فقال: "أود أن ألعب في أي مركز في الملعب، يمكنني خلاله مساعدة الفريق، حتى لو كنت سأشارك كحارس مرمى، فأنا ألعب من أجل الشعار".



الجدير بالذكر أن أمرابط انتقل لصفوف اليونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قامًا من فيورنتينا الإيطالي على سبيل الإعارة لمدة موسم واجد، في صفقة كبدت خزينة العملاق الإنجليزي 8.5 مليون جنيه إسترليني، ووضع الفريق الأحمر بندًا بشراء اللاعب مقابل 21.5 مليون جنيه إسترليني.