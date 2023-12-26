الحبس 6 أشهر لمُتهمٍ بتعاطي المخدرات في البساتين

قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة المُتهم كريم.م بالحبس لمدة 6 أشهر، لإدانته بإحراز المخدرات بقصد التعاطي في البساتين.

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وشمل الحكم تغريم المُدان بمبلغ 10 آلاف جنيه، وألزمته بالمصاريف الجنائية، ومُصادرة المُخدر المضبوط.

وأسندت النيابة العامة للمُتهم أنه في يوم 25 مايو 2023 بدائرة قسم شرطة البساتين أحرز بقصد التعاطي جوهر الحشيش في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً، وذلك على النحو المُبين بالتحقيقات.

وقالت المحكمة في حيثيات حُكمها بأن الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليه وجدانها استخلاصاً من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة حاصلها أن الرائد ضابط مباحث قسم البساتين تلقت بلاغاً.

وكان مضمون البلاغ أنه صادر من الخدمة الأمنية المتواجدة أمام محكمة البساتين بضبط المتهم بمعرفة أمن المحكمة وبعض الأهال بحوزته "سكين".

وانتقل إلى مكان ضبط المُتهم وتبين له أنه سبق اتهامه في العديد من القضايا، وأقر له بإحرازه السكين لوجود خصومه له مع آخرين.

وإذا باشرت النيابة العامة التحقيق وبادرت بعرض المتهم على مصلحة الطب الشرعي للفحص وبيان مدى تعاطيه للمواد المخدرة.

وقد ثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن عينتي الدم والبول المأخوذين من المتهم تحتوي على أحد نواتج أيض الحشيش المُدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.

قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة مُتهمٍ بالحبس مع الشغل لمدة سنتين لإدانته بحيازة الحشيش بقصد الإتجار في البساتين.

وشمل الحكم تغريم المُدان بمبلغ قدره 10 آلاف جنيه، وبمُصادرة المُخدر المضبوط مع إلزامه بالمصاريف.

صدر الحُكم برئاسة المُستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المُستشارين طارق محمد أبو عيدة وأيمن بديع لبيب الرئيسان بمحكمة استئناف القاهرة.

وحضور الأستاذ إسلام طاحون وكيل النيابة، وحضور الأستاذ محمد طه أمين السر.

وأسندت النيابة العامة للمُتهم أسامة.ع أنه في يوم 22 يونيو 2023 بدائرة قسم شرطة البساتين أحرز بقصد الإتجار جوهر الحشيش، وذلك في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً على النحو المبين بالتحقيقات.

وبدأت الواقعة بتوجه ضابط مباحث في قسم البساتين لمحل إقامة المُتهم لضبطه تنفيذاً للحكم الصادر في الجناية رقم 9106 لسنة 2022 المعادي حيث صادفه مُغادراً الشقة يمسك بيده كيس بلاستيكي.

وما أن علم به وبشخصه وعمله ارتبك وبمواجهته بالحكم الصادر ضده أقر به وسأله عن محتوى الكيس الذي بيده، واسفر التفتيش عن العثور على مبلغ مالي قدره 4 آلاف جنيه وتسعمائة وخمسون جنيه داخل الكيس، فضلا عن هاتف محمول، و11 قطعة حشيش.