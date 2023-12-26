أستاذ علاقات دولية: حكومة نتنياهو أصبحت عقبة أمام السلام في المنطقة

استعرض الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، جهود مصر الدبلوماسية لدعم وإغاثة القضية الفلسطينية، موضحا أن فكرة حل الدولتين التي تطرح الآن داخل المجتمع الإسرائيلي، وبالأخص داخل الحكومة الإسرائيلية مرفوضة جملة وتفصيلًا.

وأضاف فارس، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن حكومة نتنياهو أعلنت مرارًا وتكرارًا أنه سعى وبكل قوة أن لا يتم تنفيذ اتفاق أوسلو، وقال "نتنياهو" إنه على مدار 30 عامًا نجح في تعطيل تنفيذ مبدأ حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية، وبالتالي هذه الحكومة أصبحت عقبة رئيسية في صناعة السلام بالشرق الأوسط.

وأوضح أستاذ العلاقات الدولية، أن نتنياهو يسعى إلى إطالة أمد الصراع بشكل كبير، لأنه يخدم مصالحه، وهناك ضغوط حقيقية سواء من المعارضة الإسرائيلية، أو ضغوط قضائية باعتبار أن "نتنياهو" لابد من سجنه لأنه مٌتهم في العديد من القضايا.