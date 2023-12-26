حماقي| موعد ومكان الحفل الختامي لكأس السوبر المصري

يحيي الفنان محمد حماقي الحفل الختامي لكأس السوبر المصري، والذي روّج عنه عبر حساباته الرسمية على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن المقرر أن يقام الحفل الختامي لكأس السوبر المصري يوم الخميس 28 ديسمبر الجاري، داخل ستاد محمد بن زايد في العاصمة أبو ظبي.

نبذة عن بطولة السوبر المصري في الإمارات:

يشارك في بطولة السوبر المصري بنسخته الجديدة 4 فرق وهي “الأهلي وبيراميدز وفيوتشر وسيراميكا” التي تستضيفها دولة الإمارات خلال الفترة من 25 إلى 28 ديسمبر الجاري.

محمد حماقي في جولة أمريكية للمرة الأولى في تاريخه:

في سياقٍ متصل يستعد محمد حماقي لإقامة جولة غنائية أمريكية خلال مطلع 2024، والتي كان من المفترض انطلاقها في نوفمبر الماضي لكن تم تأجيلها بسبب تصاعد وتيرة الأحداث في قطاع غزة.

تنطلق الجولة في فبراير حتى مطلع مارس 2024، في تورنتو بكندا مرورًا بلوس أنجلوس ونيويورك وواشنطن وختامًا بـ ديترويت.

كان قد أعلن محمد حماقي دعمه الكامل للقضية الفلسطينية بوضع كامل أرباحه من حفلاته القادمة لصالح الهلال الأحمر المصري لإغاثة فلسطين، وكان أول فنان عربي يُقدم هذا النوع من التبرع.

طرح حماقي حديثًا 6 أغاني صيفية منفردة بدايةً من أغسطس الماضي “لمون نعناع، حبيت المقابلة، مش كفاية فراق، ده قلبي ده، دلعنا كتير، ايه السعادة دي”، والتي حققت ملايين المشاهدات عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة.

تأجيل ألبوم حماقي بسبب أحداث غزة:

كان من المفترض أن يطرح حماقي ألبومه الغنائي الشتوي خلال أواخر 2023، ولكن أحداث غزة حالت من دون تنفيذ ذلك وتوقف تمامًا عن كامل أنشطته الفنية.