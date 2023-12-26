الثلاثاء 26 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

جنايات الكويت تقضي بإعدام الشيخ صباح السالم الصباح

عبد العزيز الزعتري
عبد العزيز الزعتري

قضت محكمة الجنايات في الكويت، اليوم الثلاثاء، بإعدام الشيخ صباح السالم الصباح بتهمة قتل لاعب النادي البحري عبد العزيز الزعتري، وأثارت الجريمة حالة جدل على منصات التواصل الاجتماعي.

 

وحسب موقع روسيا اليوم الإخباري، أن القضية ترجع إلى شهر أبريل الماضي، حيث قام الشيخ صباح بقتل الزعتري بسبب خلافات بينهما، في ساحة منزل المقتول بمحافظة مبارك الكبير.

 

وحسب وسائل إعلام محلية إن القاتل صوب سلاحه تجاه المجني عليه أمام أعين والدته وأمطره بوابل من الرصاص، لتستقر 12 طلقة في جسده، ما أدى إلى وفاته.

يذكر أن الزعتري هو لاعب النادي البحري الرياضي لرياضة الدراجات المائية، وممثل المنتخب الكويتي في هذه الرياضة.

 

 

 

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