فرسان الشرق تجسد حكاية "زنوبيا" ملكة الشرق بأوبرا الإسكندرية

ضمن خطط وزارة الثقافة الهادفة إلى نشر مختلف ألوان الإبداع تقدم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر عرض "زنوبيا" ملكة الشرق لفرقة فرسان الشرق للتراث.

الحفل من تصميم وإخراج كريمة بدير، تأليف محمد زناتى، إعداد موسيقى أحمد الناصر وتصميم ديكور وملابس أنيس إسماعيل وذلك فى الثامنة مساء الخميس 28 ديسمبر، على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية ".

يعكس العرض صورة للمرأة العربية الحاكمة القوية الجميلة وتتمثل في الملكة زنوبيا التي اشتهرت بشجاعتها وخوضها حروب عديدة وبسط نفوذها علي آسيا الوسطي ونجحت فى توسيع مملكتها لتمتد من شواطئ البوسفور في تركيا لضفاف نهر النيل بمصر، وباتت مملكة زنوبيا أهم الممالك وأقواها في الشرق وذلك من خلال قصة فتاه تحاول الانتحار، بعد أن يئست من الحياة وتتصارع بداخلها روحين إحداهما تشجعها على الحياة والأخرى تدفعها إلى الموت.

يقوم بأداء الأدوار الرئيسية مى رزيق (امرأة العصر)، شريف صبحى (الموت)، الحياة (حماده شوشه) ، ياسمين بدوى ودنيا محمد (زنوبيا) ، فاطمة الشبراوى (العراف)، محمد هلال، ابراهيم خالد، نادر جمال (أورليانوس)، عبد الرحمن دسوقى (أذنيه)، هنا مصطفى (راقصة البلاط)، نور عمر وهانى حسن (ملك الفرس) واشرف كوداك (الظلام).

الجدير بالذكر أن فرقة فرسان الشرق يشرف عليها حاليا المدير الفنى عصام عزت، أسستها وزارة الثقافة عام 2009 بهدف استلهام التراث المصري والعربي وإعادة صياغته فنيا من خلال تصميمات وتابلوهات حركية مبتكرة تحمل صبغة درامية شعبية وتاريخية ثم أنضمت الى منظومة فرق دار الاوبرا المصرية وظهرت أول أعمالها عام 2010 باسم الشارع الاعظم بعدها توالت عروضها التى لاقت استحسان واعجاب الجمهور وحققت نجاحًا كبيرًا.