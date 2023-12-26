بورصة الكويت تغلق تعاملاتها اليوم على انخفاض

شهدت بورصة الكويت، تراجعًا في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 26-12-2023، ليغلق مؤشر السوق العام منخفضًا 41.68 نقطة ليبلغ عند مستوى 6732.88 نقطة بنسبة انخفاض بلغت نحو 0.62 %.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 8ر190 مليون سهم عبر 9884 صفقة نقدية بقيمة 4ر52 مليون دينار كويتي.

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 39ر11 نقطة ليبلغ مستوى 99ر5532 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 21ر0 %من خلال تداول 5ر79 مليون سهم عبر 3634 صفقة نقدية بقيمة 1ر14 مليون دينار كويتي.

وانخفض مؤشر السوق الأول 86ر61 نقطة ليبلغ مستوى 99ر7372 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 83ر0 %من خلال تداول 3ر111 مليون سهم عبر 6250 صفقة بقيمة 2ر38 مليون دينار كويتي.

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 52ر16 نقطة ليبلغ مستوى 91ر5422 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 31ر0 % من خلال تداول 7ر60 مليون سهم عبر 2414 صفقة نقدية بقيمة 2ر12 مليون دينار كويتي.

الأسهم السعودية

سجلت مؤشرات الأسهم السعودية، ارتفاعًا بشكل جماعي في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 26-12-2023، ليغق مؤشر السوق العام مرتفعًا بنحو 59.54 نقطة ليقفل عند مستوى 11872.63 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 7.5 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 241 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 122 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 98 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات سال، وكاتريون، وتشب، والزامل للصناعة، والخدمات الأرضية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات شمس، ووقت اللياقة، وسلوشنز، وسيسكو القابضة، والسيف غاليري الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.94% و 2.41%.

فيما كانت أسهم شركات أديس، وأرامكو السعودية، وأمريكانا، وشمس، والباحة هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي، وأرامكو السعودية، وسال، وأديس، والإنماء، هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 131.73 نقطة ليقفل عند مستوى 24022.01 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 30 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة 1.9 مليون سهم.

هبوط المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 0.96% بختام تعاملات جلسة منتصف الأسبوع

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للشراء، وسط تداولات بلغت 3.3 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 7مليارات جنيه عند مستوى 1.656 تريليون جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 23994 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 29000 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 10215 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 5344 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 7665 نقطة.