موارد ذهبية لقطاع الأعمال.. نهج "عصمت" بتحويل الخسارة لأرباح دولارية للدولة (تفاصيل)

حققت وزارة قطاع الأعمال العام، طفرة كبيرة بقيادة الدكتور محمود عصمت، بتحويل موارد الشركات التابعة من الخسارة لتحقيق أرباح تجاوزت الـ 18 مليار جنيه، خلال عام 2022-2023 بينما كانت الخسارة تسيطر على تلك الشركات قبل عام 2014.

وهناك عدد من الشركات التابعة التي نجحت وزارة قطاع الأعمال من تحويلها لمصدر دخل كبير وتوفير عملة صعبة للدولة، منها شركة النصر للتعدين، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام بخلاف تغطية احتياجات السوق المحلى، وتحظى مصانع النصر للتعدين أهمية كبيرة لوزارة قطاع الأعمال العام.

وفي مقدمة القطاعات الرابحة وفى قطاع الألومنيوم والسبائك والتعدين والأسمدة والكيماويات وال الأدوية التشييد والتعمير والسياحة، حيث أنها تحتاج إلى أولوية قصوى لاستغلال الأصول غير المستغلة وتحديث اساليب ونظم الادارة داخل مختلف الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام.

وفي ذات الصدد، يتابع الدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام خطة العمل وتطوير الإنتاج داخل نطاق النصر للتعدين فى مواقع السباعية وإدفو، ومشروعات العمل الخاصة بخام الفوسفات وفصل التركيزات المختلفة وتنقية المنتج من بعض العناصر لمضاعفة القيمة الاقتصادية للمنتج النهائى، وكذلك عمليات "الكلسنة" التى يجرى العمل على تنفيذها فيما يخص خام الكاولين لاستخدامه فى العديد من الصناعات ومضاعفة قيمته الاقتصادية، وراجع خطة التدوير لبعض العناصر وإعادة استخدامها وتعظيم العائد منها خاصة ملايين الأطنان من الفوسفات والتى كان يطلق عليها النفايات.

وعن شركة النصر للتعدين، أكد الدكتور محمود عصمت، انها واعدة بما تمتلكه من خبرات متراكمة، وأن العمل بالشركة مستمر خاصة بعد الحصول على تراخيص لعدد 28 منجم جديد نتج عنها إطالة عمر الشركة، وبذلك بعد أن كانت 16 رخصة تنتهى عام 2027، مشيرًا إلى أهمية الدراسات والأبحاث الجيولوجية فى إطار الأطلس الشامل الذى يحدد أماكن تواجد الخامات والمعادن لتحديد الاستثمارات والتوسع فى المشروعات وخطة الصناعات التحويلية، بما يضمن توفير الخامات اللازمة للعديد من الصناعات خاصة الفوسفات لمصانع الأسمدة الحكومية والخاصة.

"الفويل" منتج تصديري للألومنيوم

تلعب شركات قطاع الأعمال دورا مهما لتعظيم مواردها والاستفادة بشكل كبير من الخامات المصرية مع تعظيم قيمتها المضافة؛ بما يزيد من الموارد الدولارية لتلك الشركات، علاوة على الحد من الاستيراد خاصة فى بعض منتجات الألومنيوم مثل الفويل والذى تصل وارداته السنوية لنحو 140 مليون دولار، وبالتالى يتم تدشين مصنع جديد بشركة مصر للألومنيوم لذلك المنتج، علاوة على الاستعداد للشراكة مع القطاع الخاص للاستفادة من خام الحديد الموجود بأسوان والواحات بكميات تصل قيمتها لنحو 20 مليار دولار ولا يحتاج الا لبعض العمليات الخاصة بزيادة التركيز لرفع نسبة الحديد فيه، بينما تسعى وزارة قطاع الأعمال العام للاستفادة من وجود الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر فى صناعة الحديد الفترة المقبلة.

تنمية خام الفوسفات

وفيما يتعلق بتنمية خام الفوسفات تجرى دراسات عالمية للاستفادة من خام الكاولين فيما بلغت صادرات مصر من الفوسفات خلال آخر 5 سنوات نحو 5 مليارات جنيه تقريبا من شركة النصر للتعدين إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام بخلاف تغطية احتياجات السوق المحلى.

كما تابع الوزير، خلال زيارته الأخيرة للشركة مبيعات الشركة السنوية للسوقين المحلى والخارجى، سواء من خام الفوسفات والذى يستخدم فى صناعة الأسمدة بنحو 3 ملايين طن تقريبا من مختلف التركيزات، وخامات التلك والكاولين والتى تدخل فى صناعات عديدة منها الورق والبلاستيك والدهان والطلاء والمطاط والمواد الغذائية والكابلات الكهربائية وغيرها بقيم تتراوح بين 35 إلى 40 ألف طن سنويا و200 ألف طن على التوالى، إلى جانب 15 ألف طن من خام البولكلى الذى يستخدم فى صناعة السيراميك.

وأكد الدكتور محمود عصمت أن شركة النصر للتعدين واعدة بما تمتلكه من خبرات متراكمة، وأن العمل بالشركة مستمر خاصة بعد الحصول على تراخيص لعدد 28 منجم جديد نتج عنها إطالة عمر الشركة، وبذلك بعد أن كانت 16 رخصة تنتهى عام 2027، مشيرًا إلى أهمية الدراسات والأبحاث الجيولوجية فى إطار الأطلس الشامل الذى يحدد أماكن تواجد الخامات والمعادن لتحديد الاستثمارات والتوسع فى المشروعات وخطة الصناعات التحويلية، بما يضمن توفير الخامات اللازمة للعديد من الصناعات خاصة الفوسفات لمصانع الأسمدة الحكومية والخاصة.

أشار الدكتور عصمت إلى أن مصر تمتلك ثروات متنوعة تدعم الاقتصاد القومى وتحميه من التقلبات، موضحًا أن الخبرات المتراكمة للعاملين فى شركة النصر للتعدين منذ عام 1960 حتى الآن تعد داعمًا رئيسيًا للقطاع، لافتًا إلى أهمية تغيير الفكر من الاستخراج إلى التصنيع وتحقيق قيمة مضافة ترفع من قيمة الخامات مثل الكاولين للوصول بسعر الطن من بضعة دولارات إلى 650 دولار بعد الغسل والتصفية والكلسنة والطحن.