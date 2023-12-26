صفوت البنا: الجاليات العربية والأجنبية بأستراليا ترفض الاحتفال بالكريسماس تضامنًا مع غزة

كشف صفوت البنا، رئيس الاتحاد العام للمصريين في الخارج باستراليا، عن استعدادات المصريين والجاليات العربية في أستراليا لاستقبال العام الجديد.

وقال “صفوت”، في تصريحات خاصة للوفد، “الجاليات العربية والأجنبية وعدد كبير جدا من الأستراليين يشاركون في مظاهرات اعتراضية كل ويك اند في كل المدن والميادين ولم تتوقف تلك المظاهرات منذ اندلاع الاعتداء السافر علي الشعب الفلسطيني في غزه، على عكس ما يحدث في القاهرة والإسكندرية وإستعداد المواطنين للإختفال بالعام الجديد بالزينة والحفلات".

وأشار رئيس الاتحاد العام للمصريين في الخارج باستراليا، إلى حزنه الشديد من موقف الحكومة ورئيس الوزراء الاسترالي الذي يتوافق مع امريكا وإسرائيل ضد فلسطين، قائلًا: “غصة في قلوبنا لما يحدث للمدنيين في غزة ولا يستطيع أحد ردع أو محاسبة الاحتلال الصهيوني الغاشم”.

قداس عيد الميلاد المجيد

يذكر أن البطريرك إبراهيم إسحاق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك بمصر، قد دعا السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، للمشاركة في قداس عيد الميلاد المجيد، بكاتدرائية العذراء مريم في مدينة نصر.

وجاءت الاحتفالية بحضور ممثل عن رئيس الجمهورية، ووزراء سابقين وعدد من رجال الدولة والشخصيات العامة.

وهنأت السفيرة سها جندي أبناء مصر بالخارج والداخل من الكاثوليك بمناسبة عيد الميلاد المجيد والكريسماس، متمنية أن يكون عيدا سعيدا على جميع الأقباط الكاثوليك والمصريين جميعا، وأن تعود هذه المناسبة الغالية على مصر بكل الخير والازدهار والنماء.

وأكدت الوزيرة أننا نجدد العهد في مثل هذه المناسبات بأن نعمل جميعا على تحقيق المزيد من التقدم لوطننا الحبيب، مشيرة إلى أن مصر بلد عَلّم الدنيا المحبة والتسامح، فعلى أرضه تتعانق الأديان، وتلتقي الحضارات، وفي كل حدث تاريخي كان المصريون صفا واحدا، ليبقى الوطن وحده قبلتهم في الشدائد، وهذا سر تفرد الشخصية المصرية، عبر التاريخ.