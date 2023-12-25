وزيرة الهجرة: تقديم خدمات للمصريين في الخارج مقابل العملة الصعبة في ظل الأزمة الاقتصادية

أكدت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، دراستها لاحتياجات المصريين بالخارج والخدمات التي طالبوا بها في الاونة الأخيرة.

خدمة مقابل الدولار لأبناء مصر بالخارج

وأضافت وزيرة الهجرة، أنها تقدم لأبناء مصر الخدمة التي طالبوا بها في مقابل أن يتم الدفع بالدولار بشكل مباشر، وبذلك نكون قد قدمنا خدمات للمصريين بالخارج بتخفيض كبير، وفي الوقت ذاته حصلت الحكومة على العملة الصعبة التي تحتاج إليها.

توفير الدولار للدولة

وأشارت وزيرة الهجرة، إلى أن هذه هى الآليات التي تتبعها من أجل توفير الدولار للدولة في ظل الأزمة التي يمر بها العالم في الوقت الحالي، وفي نفس التوقيت يتم تقديم الخدمة لأبناء مصر بالخارج بكل إنصاف ويسر.

تطبيق خدمي للمصريين بالخارج

ونوهت السفيرة سها جندي، إلى أنه سيتم وضع كل هذه المحفزات والخدمات في تطبيق موحد يحصل عليه المصريون في مختلف دول العالم، حتى يحصلوا على أي خدمة يُريدونها، مثل ربط شهادة في البنك أو شراء شقة أو تذكرة طيران أو سيارة، وكل ما يريدونه، وكل ذلك بتخفيضات مخصَّصَة للمصريين بالخارج، أخذًا في الاعتبار أنهم سيدفعون بالدولار مقابل الخدمة وليس بالعملة المحلية.

احتفالات الكنائس بالعالم الجديد

يذكر أنه بدعوة من البطريرك إبراهيم إسحاق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك بمصر، شاركت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في قداس عيد الميلاد المجيد، بكاتدرائية العذراء مريم في مدينة نصر، وذلك بحضور ممثل عن السيد رئيس الجمهورية، ووزراء سابقين وعدد من رجال الدولة والشخصيات العامة.

وهنأت السفيرة سها جندي أبناء مصر بالخارج والداخل من الكاثوليك بمناسبة عيد الميلاد المجيد والكريسماس، متمنية أن يكون عيدا سعيدا على جميع الأقباط الكاثوليك والمصريين جميعا، وأن تعود هذه المناسبة الغالية على مصر بكل الخير والازدهار والنماء.

وأكدت الوزيرة أننا نجدد العهد في مثل هذه المناسبات بأن نعمل جميعا على تحقيق المزيد من التقدم لوطننا الحبيب، مشيرة إلى أن مصر بلد عَلّم الدنيا المحبة والتسامح، فعلى أرضه تتعانق الأديان، وتلتقي الحضارات، وفي كل حدث تاريخي كان المصريون صفا واحدا، ليبقى الوطن وحده قبلتهم في الشدائد، وهذا سر تفرد الشخصية المصرية، عبر التاريخ.

