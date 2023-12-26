شهدت منطقة الموقف بمدينة الخصوص بمحافظة القليوبية، حدوث مشاجرة بين سائق وأب ونجليه، بسبب خلافات على ثمن الكارتة، حيث تعدى خلالها الأب ونجليه على السائق بالضرب المبرح، وأصابوه عدة إصابات بالغة بجميع انحاء الجسد، و جرى نقل المصاب لمستشفى بنها الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

بسبب ثمن الكارتة.. علقة موت لسائق على يد أب ونجليه بالخصوص|ما القصة

كانت البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من شرطة الخصوص، بوقوع مشاجرة ومصاب بدائرة القسم.

على الفور؛ انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين إصابة سائق على أيدى أب ونجليه بسبب خلافات على ثمن الكارتة، فقام المتهمون بالتعدي بالضرب المبرح على السائق وأصابوه إصابات بالغة عدة بالجسد وكسور.

جرى على الفور نقل المصاب لمستشفى بنها الجامعي واتخاذ الإسعافات الطبية، وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

حبس عناصر إجرامية بحوزتهم أسلحة نارية وذخيرة بالخانكة

في سياق مسبق قررت جهات التحقيق بالقليوبية حبس عنصرين إجراميين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لحوزتهما أسلحة نارية وآلية وذخائر ومواد مخدرة بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية.

كما أمرت جهات التحقيق بتحريات المباحث الجنائية وإرسال عينة من المضبوطات للمعمل الجنائي لفحصها وإعداد تقرير بشأنها، وعمل صحيفة حالة جنائية للمتهمين لبيان القضايا المطلوبين فيها لتنفيذها.

وكانت البداية بتلقي اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطارا يفيد بورود معلومات للواء محمد السيد مدير مباحث المديرية، بتداول فيديو يتضمن قيام أحد الأشخاص حاملًا سلاح ناريا، مصحوبا بتعليقات متضمنة مزاولة ذلك الشخص نشاطا إجراميا في مجال الإتجار بالمواد المخدرة بدائرة مركز شرطة الخانكة.

على الفور تم تشكيل فريق بحث؛ توصل إلى أن المتهم عنصر إجرامي، له معلومات جنائية، وتبين ممارسته نشاطا إجراميا في مجال الإتجار بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية مُتخذًا من منطقة زراعية كائنة بدائرة مركز الخانكة مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبصحبته عنصر إجرامى آخر، له معلومات جنائية وضبط بحوزتهما بندقية آلية 2 بندقية خرطوش و4 فرد محلى و2 طبنجة محدثة صوت و2 خزينة وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة النارية وكميات من المواد المخدرة "الحشيش الهيروين والآيس.

وقد تحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أصدرت قرارها السابق.