نص جديد المتهم بقتل طالب الخصوص بحبل غسيل: خطفه لطلب فدية من والده الثري وبكاؤه سبب شنقه

قال المتهم بإنهاء حياة طالب بمنطقة الخصوص في محافظة القليوبية ، أمام جهات التحقيق؛ أنهقام باستدرج الطفل بحجة شراء ملابس رياضية وكرة قدم، ثم توجهت به إلى إحدى الشقق المستأجرة في الخصوص”.

وأضاف المتهم ؛ انه قام باستئجار شقة منذ 5 أيام فى أحد المساكن واصطحبت الطفل إليها، مضيفًا فى التحقيقات: ارتكبت الواقعة لطلب فدية من أسرة الطفل، ولكن بكاء الطفل المتواصل جعلني قتلته خنقا.مستخدمًا "حبل غسيل ".

وفي وقت مسبق ، أمر قاضي المعارضات بالخانكة ، بتجديد حبس المتهم بإنهاء حياة طفل الخصوص 15 يوما علي ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد .

وقد شهدت منطقة الخصوص بمحافظة القليوبية، جريمة بشعة حيث قام عاطل باستدراج طفل بشراء ملابس رياضية وكرة، وبالفعل ذهب الطفل معه، ليجد نفسه بداخل شقة وعندما حاول الطفل الصراخ قام المتهم بشنقه بحبل لفه حول رقبته ليفارق الحياة.

وكانت البداية بتلقى قسم شرطة الخصوص ، بمديرية أمن القليوبية ، بلاغا من (تاجر أراضى – مقيم بمحافظة القاهرة) بتغيب نجله "طالب 9 سنوات" ومشاهدة أحد جيرانه لنجله حال سيره رفقة (عامل " طرف المُبلغ سابقًا "- مقيم بدائرة القسم) وبتوجهه للشقة محل سكن الأخير إكتشف وجود جثة نجله.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط مرتكب الواقعة وبمواجهته قرر بسابقة عمله مع الـمُبلغ، ونظرًا لمروره بضائقة مالية اختمرت فى ذهنه فكرة خطف الطفل وطلب فدية من أهليته نظير إطلاق سراحه، وفـى سبيل ذلك قام باستدراج الطفل للشقة محل العثور وعقب وصولهما قام باحتجازه ولدى صياح الطفل قام بالإجهاز عليه وخنقه بإستخدام "حبل" خشية افتضاح أمره حتى فارق الحياة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.