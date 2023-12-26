محافظ الدقهلية يترأس لجنة القيادات لاختيار "مدير عام للشئون المالية بالتربية والتعليم

ترأس الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية لجنة القيادات بالدقهلية لاختيار "مدير عام للشئون المالية والادارية والموارد البشرية بمديرية التربية والتعليم بالدقهلية" كأحد الوظائف الاشرافية بمديرية التربية والتعليم بالدقهلية حيث تقدم للاختبار عدد 8 من العاملين بالتربية والتعليم بالمحافظة..

هذا وقد ضمت اللجنة في عضويتها الدكتور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية والمستشار رضوان سعيد المستشار القانوني للمحافظة و ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة والدكتوره مني دكروري عميد كلية تجارة المنصورة والدكتور اسلام اسماعيل بكلية هندسة المنصورة و ابراهيم الطوخي وكيل الوزارة مدير مديرية التنظيم والادارة بالمحافظة.

وقد اكد مختار" ان المقابلات والاختبارات أجريت بكل الشفافية بين المتقدمين حرصا علي تكافئ الفرص لاختيار أكفأ وافضل العناصر وفقا للاسس والقواعد والشروط التي تتطلبها الوظيفة المشار اليها وذلك تنفيذا للقانون.

يأتى ذلك في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية،وتنفيذا لتوجهات الدولة بضخ دماء جديدة ومواكبة إحتياجات المرحلة الحالية وكذلك التدوير الوظيفي للإستفادة من الخبرات المتبادلة وخلق كوادر جديدة للعمل التنفيذي.وفي اطار التعاون والتنسيق القائم بين الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية و االدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم .