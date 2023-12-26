في الواقع أصبح التداول من أهم المواضيع التي تشغل بال الكثير من راغبي تحقيق الثراء وجني المزيد من الأرباح حول العالم، ويعد التداول من المواضيع الأكثر بحثا عبر الأنترنت في الفترات الآخيرة، ويرغب الكثير من محبي التداول أو الذين يرغبون الدخول إلى عالم التداول في التعرف على كيفية الاستفادة من التطور التكنولوجي الحديث الذي نعيشه اليوم في التداول، وفي الحقيقة إن التطور التكنولوجي المعاصر أصبح من الأمور التي أثرت على عالم التداول بشكل كبير للغاية، حيث ظهر الكثير والكثير من المنصات التي تقدم خدماتها عن طريق الانترنت، ومن أبرزها منصة أوليمب تريد الشهيرة.

والجدير بالذكر أيضا أن هناك العديد من المتداولين الذين يرغبون في الدخول إلى عالم التداول من خلال بوابة أوليمب تريد لثقتهم في هذه المنصة، وذلك تجد هؤلاء المتداولين دائما ما يبحثون عن طريقة تنزيل Olymp Trade للاندرويد تارة وتارة أخرى للايفون، ويرجع ذلك لأهمية الهاتف المحمول اليوم وذلك نتيجة انعكاس للتطور التكنولوجي الذي أثر على التداول. فإذا كنت تبحث عن كيفية تنزيل Olymp Trade للاندرويد، فنحن في هذا المقال سوف نوضح لك طريقة تنزيل تطبيق Olymp Trade للاندرويد ومميزات منصة أوليمب تريد وكيفية إنشاء حساب من هاتفك وبدء التداول على منصة أوليمب تريد من التطبيق وتحقيق المزيد من الأرباح، فقط تابع معنا هذا المقال.

مميزات منصة أوليمب تريد :

منصة أوليمب تريد هي منصة للتداول عبر الأنترنت على الأصول المالية مثل الأسهم والفوركس وغيرها من الأصول المالية المختلفة، وتوفر المنصة تطبيقات للتداول من خلال الهاتف المحمول لنظام الأندرويد وال ios كواحدة من المميزات التي تتميز بها المنصة، ومن المميزات التي تميز منصة أوليمب تريد أيضا الآتي:

● سهولة الوصول :

من أهم مميزات منصة اوليمب تريد هو سهولة الوصول إلى المنصة، حيث يمكنك الوصول إلى من خلال جهاز الكمبيوتر أو من خلال تطبيقات الهاتف، كما تتميز أيضا بسهولة الوصول إليها من حيث التداول والواجهة، حيث تتميز بواجهة عمل بسيطة وسهلة تمكنك من التداول بكل سهولة ويسر دون تعقيد.

● خدمة دعم قوية :

تتميز منصة أوليمب تريد بمستوى عال من خدمة الدعم وخدمة العملاء المتاحة طوال أيام الأسبوع وعلى مدار ال 24 ساعة، وما يضيف لها قوة هو دعم المنصة للغة العربية، والجدير بالذكر أن خدمة عملاء أوليمب تريد تعد من أبرز نقاط القوة التي تميز المنصة، وهذا المستوى العالي من الخدمة يمكنك من التداول بكل سهولة واطمئنان، حيث يمكنك لفريق الدعم مساعدتك دائما إذا واجهت أي مشكلة أثناء التداول أو إذا أردت دعما فنيا سريعا أثناء اتخاذ أحد القرارات المهمة عند التداول.

● طرق سحب وإيداع متعددة :

واحدة من أبرز المشاكل التي تواجه الكثير من المتداولين هي وسائل الدفع التي قد يكون الكثير منها محجوب أو ممنوعا في بعض البلدان العربية، ولكن ما يميز منصة أوليمب تريد هو توفير العديد من وسائل الدفع المختلفة التي تناسب كافة شرائح العملاء وتتناسب مع كافة الدول العربية.

● المحتوى العلمي :

يعد المحتوى العلمي الذي توفره منصة أوليمب تريد من أهم المميزات التي تميز المنصة أيضا، حيث توفر المنصة الكثير من المقالات والمحتوى العلمي المميز لمساعدة المتداولين على تطوير إمكانياتهم العلمية والفنية في التداول.

طريقة تنزيل Olymp Trade للاندرويد :

الجدير بالذكر أن منصة أوليمب تريد توفر أكثر من طريقة لتحميل التطبيق الخاص بها لنظام الأندرويد، فإذا أردت تنزيل تطبيق أوليمب تريد لهاتفك الأندرويد، يمكنك تنزيله بأحد الطرق الآتية:

● يمكنك الذهاب الى موقع المنصة والبحث في صفحة التطبيقات من خلال الصفحة الرئيسية واختيار تطبيق الأندرويد ومن ثم سوف ينقلك الموقع مباشرة إلى صفحة التطبيق والبدء في تنزيل التطبيق من خلال مسح الكود أو الضغط على تحميل التطبيق.

● الطريقة الثانية يمكنك الذهاب مباشرة إلى تطبيق المتجر الخاص بك Google Play Store والبحث عن تطبيق Olymp Trade والضغط على تنزيل التطبيق بالطريقة المعتادة كأي تطبيق آخر، ومن ثم الانتظار حتى يتم تحميل التطبيق والبدء في إنشاء الحساب والتداول.

طريقة إنشاء حساب على منصة أوليمب تريد من خلال تطبيق الأندرويد :

بعد أن قمت بتنزيل Olymp Trade للاندرويد يمكنك الآن إنشاء حساب على المنصة بكل سهولة بإتباع بعض الخطوات البسيطة وهذه الخطوات كالآتي:

● قم بفتح التطبيق على هاتفك واختيار إنشاء حساب جديد.

● ثم قم بادخال عنوان البريد الإلكتروني واسم المستخدم الخاص بك.

● سوف يطلب منك التطبيق بإنشاء كلمة مرور، قم بإنشاء كلمة مرور قوية وبعدها قم بتأكيد الكلمة.

● ثم بعد ذلك قم بإختيار فتح حساب تداول حقيقي، أو يمكنك أيضا فتح حساب تداول تجريبي إذا أردت ذلك.

● قم بملء بعض البيانات الشخصية التي يطلبها منك التطبيق.

● ثم قم بتأكيد هذه البيانات عن طريقة بطاقة الهوية أو أثبات الشخصية المناسب لديك.

● أخيرا قم باختيار وسيلة الدفع المناسبة لك وإيداع بعض الأموال لبدء التداول.

بهذه السهولة يمكنك تنزيل Olymp Trade للاندرويد وإنشاء حساب للتداول عليه والبدء في التداول وتحقيق المزيد من المكاسب.