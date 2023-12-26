كيفية حظر المشرفين على مجموعات الواتساب المزعجة

لقد كنا جميعًا هناك: عالقون في مجموعة WhatsApp حيث تهدد رحلة السلطة لأحد المشرفين بتحويل الدردشة إلى أرض قاحلة سامة. ولكن ماذا لو لم يكن الهروب خيارًا؟ هل يمكنك بالفعل حظر مسؤول المجموعة دون مغادرة المجموعة أو التسبب في المزيد من الدراما؟ الجواب ولله الحمد هو نعم. على الرغم من أنه لا يمكنك عزلهم مباشرة كمسؤولين، إلا أنه يمكنك حظرهم بشكل فعال كمستخدمين، مما يحد من قدرتهم على التعامل معك مباشرة. كما تعلم، فإن حظر مجموعة غير ممكن في الوقت الحالي. ومع ذلك، يمكنك الخروج من المجموعة وحظر مسؤول المجموعة.

يمكنك أيضًا تحديد من يمكنه إضافتك إلى المجموعات عن طريق تغيير إعدادات خصوصية مجموعتك. لكن هذا موضوع ليوم آخر. نخبرك هنا بخطوات حظر مسؤولي المجموعة وهناك طريقتان للقيام بذلك.

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كيفية حظر مسؤول لا يتم تخزين رقمه في دفتر عناوين هاتفك

قد تكون جزءًا من مجموعات WhatsApp التي تضم مسؤولين غير موجودين في قائمة جهات الاتصال الخاصة بك أو في أي دفتر عناوين. إذا كنت تريد حظرهم، فاتبع الخطوات التالية:

افتح دردشة مجموعة واتساب، ثم المس أو انقر فوق موضوع المجموعة.

المس أو انقر فوق رقم هاتف المسؤول الذي تريد حظره.

إذا طُلب منك ذلك، المس أو انقر فوق رسالة {رقم الهاتف} أو إرسال رسالة.

سيتم فتح محادثة فارغة مع المسؤول. اضغط أو انقر فوق رقم الهاتف في الأعلى.

المس أو انقر فوق حظر > حظر.

كيفية حظر مسؤول تم تخزين رقمه في دفتر عناوين هاتفك

على الروبوت

انتقل إلى WhatsApp وانقر على المزيد من الخيارات

ثم توجه إلى الإعدادات والحساب

ستجد هنا الخصوصية وتتوجه إلى جهات الاتصال المحظورة

اضغط على علامة "+".

اضغط على اسم المسؤول من قائمة جهات الاتصال.

على اي فون

انتقل إلى WhatsApp وانقر على الإعدادات

اضغط على الخصوصية ثم المحظورة.

اضغط على إضافة جديد.

اضغط على اسم المسؤول من قائمة جهات الاتصال.