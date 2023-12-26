الثلاثاء 26 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

ياسمين تطرح أحدث أعمالها الغنائية بعنوان "كتاب مفتوح"

ياسمين
ياسمين

أطلقت الفنانة ياسمين أحدث أعمالها الفنية والتي تحمل عنوان "كتاب مفتوح" على الموقع الشهير "يوتيوب".

تفاصيل أغنية "كتاب مفتوح" 

أغنية "كتاب مفتوح" من كلمات بدور حسوني وألحان وليد نور وتوزيع kimz وإنتاج لايف ستايلز ستوديوز.

وصورت ياسمين على الأغنية في لبنان تحت إدارة المخرج فادي حداد.

 

وتقول كلمات الأغنية:

اللي في قلبي على لساني

كتاب مفتوح تقراني

جوايا طفل وحداني

مفتاح قلبه الحنية

 

حد مش صعب يتصالح

ينسى زعله ويا امبارح

بيعدي كثير ويسامح

وماعندوش احقاد شخصية

 

أنا ممكن أعدل ميلتك

وأنا بتدور جوايا حروب

أنا حد تحسه قريب

وانت عارفه لسه يادوب

 

في الحب كريمة في مشاعري

اللي يصوني اديله عمري

سندي وشايفة فيه نفسي

ياسمين
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