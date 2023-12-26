محمد عبده وليلة نجمات العرب| 3 ليالِ

تستمر فعاليات موسم الرياض الغنائية الاستثنائية في ختام عام 2023، بـ3 ليالٍ غنية بألوان الطرب المختلفة، بين الاحتفال باليوبيل الماسي لفنان العرب محمد عبده وليلة نجمات العرب والتي تضم 6 من كبار الأصوات النسائية العربية.

اليوبيل الماسي لـ محمد عبده

يقام اليوبيل الماسي لـ محمد عبده على مدار ليلتي الجمعة والسبت 29 و30 ديسمبر حيث تختص الأولى بالأغاني الكلاسيكية والثانية بأبرز الأغاني الفلكلورية والشعبية.

ليلة نجمات العرب

وفي 31 ديسمبر على موعد مع ليلة نسائية لامعة من الطرب بتجمع 6 نجمات من مختلف الدول العربية من مصر وتونس ولبنان وسوريا والإمارات، وهن “أنغام، أحلام، أصالة، أسما لمنور، نانسي عجرم، إليسا”.

فعاليات موسم الرياض في نسخته الرابعة

تشهد النسخة الرابعة من موسم الرياض الكثير من الفعاليات الفنية والرياضية والترفيهية، بجانب استضافة منطقة "بوليفارد سيتي" هذا العام، حفل جوائز Joy awards، في نسخته الرابعة، والذي يعد أكبر حفل توزيع جوائز ترفيهي في الشرق الأوسط.

حمل حفل الافتتاح عددًا كبيرًا من المشاهير في الرياضة والفن والغناء والمصارعة، منهم: “كريستيانو رونالدو، وكونور مكريجور، وصامويل إيتو، ومايك تايسون، وإيمينم، ومحمد حماقي، ونانسي عجرم، وأحمد عز، ومحمد هنيدي، وإليسا، وغيرهم”.

كما سيضم موسم الرياض 2023" اختلافات فريدة عن المواسم السابقة، بدايةً من إنشاء موقع إلكتروني متطور بآليات جديدة بجانب منصة خاصة بتذاكر الحفلات بمواصفات عالمية تُسهل على الروّاد حجزها.

بجانب الكشف عن منطقة ترفيهية جديدة باسم "بوليفارد هول"، التي تم بناؤها خلال 60 يومًا على مساحة تزيد عن 200 ألف متر مربع، وتتسع لأكثر من 40 ألف زائر في وقت واحد، وبمعايير فنية وتقنية عالمية.

تحدَّثَ آل الشيخ عن أحداث بوليفارد هول الجديدة والتي ستحتضن تجارب عالمية جديدة، على رأسها “الاحتفال بالذكرى المئوية لـ ديزني" من خلال “قلعة ديزني”، التي تتواجد للمرة الأولى هناك.

إلى جانب تجربة “هاوس أوف هايب”، وهي تُعد أكبر تجربة تربط بين الواقع والافتراض، و30 تجربة تفاعلية مختلفة، والمئات من الفعاليات على مدار أيام الموسم.