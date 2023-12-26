عرض اتفاقية توريد القمح من شركة إماراتية الأسبوع المقبل على البرلمان

أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي أنه سيتم خلال الأسبوع المقبل عرض الاتفاقية التي وقعتها مصر مع شركة الظاهر الإماراتية - التي يدعمها صندوق أبوظبي للتنمية العاملة في القطاع الزراعي في أغسطس الماضي لتزويد مصر بالقمح لمدة 5 سنوات بقيمة سنوية 100 مليون دولار وبقيمة إجمالية تصل إلى 500 مليون دولار على اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب.

وأوضح في تصريحات له على هامش تدشين حجر الأساس بالمخزن الاستراتيجي بالفيوم أنه سيتم بعد ذلك عرضها على اللجنة العامة وذلك لإقرارها والبت فيها متوقعًا البت فيها خلال أسبوعين ثم إرسالها إلى وزارة العدل لإتمام الإجراءات القانونية.



