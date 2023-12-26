مي فاروق تسير على خطى الأميرات بلمسة فرعونية (صور)

خضعت النجمة مي فاروق لجلسة تصوير جديدة متناغمة مع اقتراب الأحتفال بليلة رأس السنة الميلادية.

وبدت مي فاروق بإطلالة محتشمة على خطى الأميرات، حيث ارتدت فستانا طويلا مجسما، بأكمام طويلة، اتسم الفستان بلياقة العالية، والدرابية من الأمام، ليعكس قوامها الممشوق، صمم الفستان من قماش الكريب باللون الزيتي الغامق، وحمل توقيع مصمم الأزياء Ayman Lahmouni، مزود بوشاح طويل.

وأكملت أناقتها بالتزين ببعض المجوهرات الذهبية المصممة على الطريقة الفرعونية الفاخرة لتضيف لمسة حضارية لإطلالتها الناعمة، وحملت المجوهرات توقيع Sepia.

أما من الناحية الجمالية، برعت خبيرة التجميل أمنية شرقاوي في وضع مكياج مرتكز على الألوان الترابية مع البلاشر والآي شادو مما أظهر ملامحها الفرعونية لنجمة مي فاروق، واعتمد مصفف الشعر محمود تسريحة شعر ناعمة متناغمه مع إطلالتها الأنيقة مع طريقة الويفي الواسع.

ما لا شك فيه ، أن مي فاروق تملك صوت عذب وكانت أحدث أغانيها، أغنية افتكرلك إيه، التي طرحها الفنان عمرو مصطفى عبر قناته الرسمية على يوتيوب ومختلف منصات الاستماع في الوطن العربي، وهي من ألحان عمرو مصطفى وتوزيع نادر حمدى.

كما طرحت أغنية "ليه"، بعد طرحها لأغنية أفتكرلك إيه، وذلك عبر يوتيوب ومختلف منصات الاستماع في الوطن العربي، لتفتتح بها نشاطها الفني مع بدايات موسم الشتاء.

وتعد أغنية ليه من غناء مي فاروق، وكلمات خالد أمين وألحان محمد رحيم، وتوزيع أحمد عبد السلام ووتريات أشرف رجب، وهندسة صوتية ياسر أنور، وتم تصوير الأغنية على طريقة الفيديو كليب من إخراج إيهاب العادلي وأحمد الششتاوي، ومن توزيع شركة ديجيتال ساوند.

النجمة مي فاروق

مي فاروق

روق فنانة مصرية، من مواليد محافظة القاهرة في 9 سبتمبر 1982م.

النجمة مي فاروق

بداياتها

كانت بدايتها الفنية مبكرة، بدأت الغناء، وهي في سن 8 في كورال سليم سحاب بالأوبرا.والديها هما من اكتشفا موهبتها في الغناء وساعداها على تنمية موهبتها.

النجمة مي فاروق

ارتباطات

ارتبطت مي بالأوبرا. قالت مي في لقاء مع الإعلامي عمرو الليثى خلال حلقة 13 مايو 2013 في برنامج 90 دقيقة أنها جهزت نفسها للغناء واختارت الطريق اللى أتربت عليه، وهي الأوبرا وأتعرفت واتشهرت من خلالها، وقالت أنها تعتبر "أم كلثوم" الأفضل لانها الأصعب وهي بتميل للتحدى والشجاعة، وقالت أنها أتربت على صوت محمد عبدالوهاب.