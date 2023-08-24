مي فاروق.. أناقة وجاذبية بتوقيع نور فتح لله

تملك النجمة مي فاروق ارتداء فساتين السهرة المحتمشة لتظل أنيقة محتشمة في أنظار متابعيها كما تطل الأميرات.



واعتادت مي فاروق ارتداء ارقي فساتين السهرة من مصممة الازياء اللبنانية نور فتح الله لما يضيف لها من جاذبية وسحر خاص، حيث ارتدت في احدث ظهور لها، بفستان ساحر و جذاب، طويل فضفاض بأكمام طويلة، صمم من قماش الكريب الناعم باللون الفوشيا الزاهي وهذا ما صرحت به مصممة الازياء اللبنانية نور فتح الله انها تفننت في تصميم الفستان لتبرز أناقتها بنعومة ورقي الأميرات وهذا ما تعتمد عليه ف تصميم فساتين السهرة الخاصة بها.



أما من الناحية الجمالية اعتمدت تسريحة شعر جذابة ووضعت مكياجًا جذابًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون النود في الشفاه، وأكملت فخامة إطلالتها لتحلي بالمجوهرات المرصعه بحبات الألماس.



مي فاروق

مي فاروق فنانة مصرية، من مواليد محافظة القاهرة في 9 سبتمبر 1982م.



كانت بدايتها الفنية مبكرة، بدأت الغناء، وهي في سن 8 في كورال سليم سحاب بالأوبرا.والديها هما من اكتشفا موهبتها في الغناء وساعداها على تنمية موهبتها.

ارتباطات



ارتبطت مي بالأوبرا، وقالت مي في لقاء مع الإعلامي عمرو الليثى خلال حلقة 13 مايو 2013 في برنامج 90 دقيقة أنها جهزت نفسها للغناء واختارت الطريق اللى أتربت عليه، وهي الأوبرا وأتعرفت واتشهرت من خلالها، وقالت أنها تعتبر "أم كلثوم" الأفضل لانها الأصعب وهي بتميل للتحدى والشجاعة، وقالت أنها أتربت على صوت محمد عبدالوهاب.