مصر تحتل المركز الأول عالميًا بالثروة السمكية والثاني في إنتاج البلطي

قال المهندس عاطف صلاح، مدير عام المصايد بجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، إن تطوير وتطهير البحيرات يأتي استكمالًا لخطة الدولة التي بدأت في 2014 في عدد من البحيرات وعلى رأسها المنزلة والبرولس وإدكو والبردويل.

وأضاف صلاح في تصريحه لـ"الوفد"، أن تطوير بحيرة البردويل يتم من خلال عمل قنوات شعاعية لزيادة ضخ المياه في البحيرة، أما في المنزلة والبرولس يتم فيها تطهير كل العوائق والحشائش وورد النيل وإزالة المعوقات التي تواجه الصياد.

وأوضح مدير عام المصايد بجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، أن تغير التركيب النوعي للبحيرة وجعلها أقرب للملوحة، ينعكس على تبادل المياه الداخلة للبحيرة وتنوع الغذاء وزيادة الأنواع البحرية مما يزيد القيمة الاقتصادية للصياد.

حجم إنتاج الثروة السمكية سنويًا

وأكد أن تطوير وتطهير البحيرات يسمح للصياد بالعمل بدون مشاكل والتحرك في مساحات أكبر وتوفير الوقت والجهد، ونتج عن ذلك زيادة الإنتاج في بحيرة البرلس لـ 105 ألف طن، وبحيرة المنزلة وصلت إنتاجها لـ 85 ألف طن.

وتابع: الثروة السمكية أصبحت البديل المناسب للحوم البيضاء والحمراء خاصة بعد ارتفاع أسعارهما، ولولا إنتاج مصر من الأسماك الذي وصل لـ 2 مليون طن سنويًا لكانت أسعار اللحوم شهجت ارتفاعات ضخمة، مضيفًا: ننتج مليون و 600 ألف طن سنويًا من الاستزراع السمكي، و 400 ألف طن من المصايد الطبيعية، ونستهدف الوصول لـ 3 مليون طن في عام 2030.

ولفت إلى وصول مصر لـ85% من الاكتفاء الذاتي نتيجة الجهود التي تمت منذ 2014 حتى الآن، إذ تحتل مصر المركز السادس عالميًا والأول إفريقيًا من الإنتاج السمكي، والمركز الثاني على مستوى العالم بعد الصين في إنتاج البلطي.

واختتم: المرحلة القادمة نعمل على وضع أقفاص ىسمكية في البحرين الأحمر والمتوسط، وهي أحد أنواع التربية ذات الإنتاجية الكبيرة.

الرئيس السيسي يوجه بتطوير البحيرات

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجّه خلال اجتماعه أمس، بالاستمرار فى جهود تطوير جميع البحيرات على مستوى الجمهورية، وتعظيم المكون الاقتصادى فى مشروعات التطوير من خلال تنظيم مراسي ومراكب للصيادين لزيادة الاستفادة من الثروة السمكية واستغلال المشروعات فى توفير فرص العمل.

وعقد الرئيس السيسي اجتماعه، مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، واللواء أحمد العزازى، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.