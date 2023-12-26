طالبة تحاول التخلص من حياتها بقرص لحفظ الغلال بالمراغة

استقبل مستشفى سوهاج الجامعي طالبة بالصف الثالث الثانوي في الثامنة عشرة من عمرها تقيم بدائرة مركز المراغة شمال محافظة سوهاج، مصابة بحالة تسمم إثر تناولها قرص لحفظ الغلال حال تواجدها بالمنزل لمرورها بحالة نفسية سيئة، وجرى حجزها بقسم الباطنة تحت الملاحظة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.





تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من نائبه للشمال يفيد بورود إشارة من مستشفى سوهاج الجامعي لمركز شرطة المراغة بوصول “آمال . م . ا ” 18 سنة طالبة بالصف الثالث الثانوي ومقيمة بدائرة المركز مصابة بحالة تسمم ادعاء تناول قرص لحفظ الغلال.





انتقل لمحل الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص وسؤال كل من :- والدها "منصور . ا . و . ب" 45 سنة مزارع ووالدتها "حنان . م . ع" 44 سنة ربة منزل ومقيمان بذات الناحية أفادا قيام المذكورة بتناول قرص لحفظ الغلال لمرورها بحالة نفسيه سيئة ولم يتهما أحداً بالتسبب في ذلك.

كلفت المباحث الجنائية بالتحري في الواقعة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.