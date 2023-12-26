من هي يارا أحمد مذيعة قناة هي التي خطفت أنظار جمهور مواقع التواصل الاجتماعي

خطفت الإعلامية يارا أحمد أنظار الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي بعد عرض عاشر حلقة من برنامج "فري تايم"، وخاصة حلقة الفنانة منة عرفة التي تصدرت التريند و تقدمه حالياً على قناة "هي"، وأشاد الجمهور بأداء يارا ومدى براعاتها في اختيار أسئلة ضيوفها.

وأشاد أيضاً النجوم الذين ظهروا خلال حلقات برنامج "فري تايم"، بمدى اجتهاد الإعلامية يارا أحمد، وثقتها في كسب ثقة كل الفنانين، وذلك بشهادة النجم صلاح عبد الله، الذي ظهر معها في إحدى مدخلات البرنامج، حيث قال :"مبعملش مداخلات لحد بس دي بنتي ومكسب لقناة هي".



فيما أبدت الفنانة ريم البارودي عن سعادتها البالغة بنجاح الإعلامية يارا أحمد، وحرصت على تهنئتها قائلة :" من قلبي أنا فرحانة كإن اختي هي اللي على الشاشة".



كما حرصت النجمة ميرهان حسين على تهنئتها ووصفتها بأنه" مجتهدة ودؤبة وتعمل من قلبها"، بينما قال عدوية:"يارا مفيش في شطارتها وأنا بحبها".

وكانت بعض التعليقات للجمهور علي ادائها: "أنا أول واحده عملتلك منشن أول ما شوفت البوست كان عليه كام كومنت كده بعدها لقيت ما شاء الله جمهورك كله اللي يعرفك وميعرفكيش كان في صفك ربنا ييسرلك كل ما هو خير ليكي يارب

وعقبال ما احقق حلمي معاكي أنا كمان" وكتب اخر: "جمال المذيعة واحترامها حكايه لوحدها بجد عظيم جداااا" وكتبت اخري: "بصراحه انا متفرجتش على اى حلقه من برنامجك ولكن القبول من عند الله فعلاً سيماهم على وجهوههم وانتى مجرد العين وقعت عليكى متجزبى اللى قدمك أولا بلبسك وحشمك وثانيا مقبوله سبحان من جعل القبول ليكى ربنا يوفقك ويحفظك لاهلك وديما ف نجاح".

بينما كتب اخر: "المذيعه سُـكـر" وكتب أيضا اخر: "اللهم بارك ما الذيعه تنفع بحجب اهي وزي القمر اللهم بارك ربنا يحفظها ويثبتها يااارب ".



وتعمل يارا أحمد أيضًا منظمة لأهم الأحداث الفنية والمسئولة الإعلامية لعدد كبير من نجوم الفن منهم ميرهان حسين أحمد فهمي وأحمد الشامي نجوم واما ومحمد عدوية ومحمد محمود عبد العزيز.