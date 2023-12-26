في اليوم الـ81 للعدوان.. عشرات الشهداء ومئات الإصابات بمختلف أنحاء غزة

ضرب الطيران الحربي الإسرائيلي، فجرًا وصباح اليوم الثلاثاء، مناطق متفرقة بقطاع غزة خلال سلسلة غارات على في اليوم الحادي والثمانين للعدوان، وجددت مدفعية الاحتلال قصفها واستهدافها للمُربعات السكنية ما أوقع عشرات الشهداء ومئات الإصابات.

وتواصلت المعارك الضارية والاشتباكات العنيفة في كل محاور التوغل في قطاع غزة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وقوات جيش الاحتلال الذي أقر بمزيد من الخسائر البشرية بصفوفه، إذ أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال مقتل ضابط وجندي وإصابة أربعة جنود آخرين بجروح خطيرة في المعارك جنوب قطاع غزة.

وقالت نيبال فرسخ المتحدثة باسم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان صحفي مقتضب، إن الاحتلال استهدف بقصف مدفعي الطوابق العلوية في مقر الجمعية في خان يونس والذي يضم آلاف النازحين.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاعه غزة إلى 20,674 شهيدا و55 ألف مُصاب منذ السابع من أكتوبر الماضي، وذلك حسب أحدث بيانات نشرت مساء أمس من قبل وزارة الصحة بالقطاع.

ومنذ بدء معركة "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر الماضي، والحرب على غزة، ارتفعت حصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي المعلنة إلى 491 ضابطا وجنديا، بينما بلغت حصيلة القتلى في صفوفه منذ بدء توغله بريًا في القطاع في الـ 27 من أكتوبر 158.