الثلاثاء 26 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

في اليوم الـ81 للعدوان.. عشرات الشهداء ومئات الإصابات بمختلف أنحاء غزة

الطيران الحربي الإسرائيلي
الطيران الحربي الإسرائيلي

ضرب الطيران الحربي الإسرائيلي، فجرًا وصباح اليوم الثلاثاء، مناطق متفرقة بقطاع غزة خلال سلسلة غارات على  في اليوم الحادي والثمانين للعدوان، وجددت مدفعية الاحتلال قصفها واستهدافها للمُربعات السكنية ما أوقع عشرات الشهداء ومئات الإصابات. 

txt

الأمم المتحدة: سكان قطاع غزة يواجهون انعدامًا حادًا بالأمن الغذائي

txt

الجارديان تندد بالموقف الأمريكي تجاه حرب غزة

وتواصلت المعارك الضارية والاشتباكات العنيفة في كل محاور التوغل في قطاع غزة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وقوات جيش الاحتلال الذي أقر بمزيد من الخسائر البشرية بصفوفه، إذ أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال مقتل ضابط وجندي وإصابة أربعة جنود آخرين بجروح خطيرة في المعارك جنوب قطاع غزة. 

وقالت نيبال فرسخ المتحدثة باسم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان صحفي مقتضب، إن الاحتلال استهدف بقصف مدفعي الطوابق العلوية في مقر الجمعية في خان يونس والذي يضم آلاف النازحين. 

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاعه غزة إلى 20,674 شهيدا و55 ألف مُصاب منذ السابع من أكتوبر الماضي، وذلك حسب أحدث بيانات نشرت مساء أمس من قبل وزارة الصحة بالقطاع. 

ومنذ بدء معركة "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر الماضي، والحرب على غزة، ارتفعت حصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي المعلنة إلى 491 ضابطا وجنديا، بينما بلغت حصيلة القتلى في صفوفه منذ بدء توغله بريًا في القطاع في الـ 27 من أكتوبر 158.

مواد متعلقة

أمريكا سلمت إسرائيل أكثر من 10 آلاف طن أسلحة ومعدات منذ بداية حرب غزة

أحمد عبدالله: رزان مغربي تملك الطابع الأوروبي والفستان صمم لأحداث غزة

الاحتلال الإسرائيلي يواصل عدوانه على غزة وحصيلته ترتفع لـ 20674 شهيدًا ونحو 55 ألف مُصاب
الجريدة الورقية