الأمم المتحدة: سكان قطاع غزة يواجهون انعدامًا حادًا بالأمن الغذائي

ذكرت قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل لها، أن الأمم المتحدة أكدت أنه يوجد أكثر من نصف مليون شخص يتضررون جوعا في قطاع غزة.

سكان قطاع غزة يواجهون انعدامًا حادًا بالأمن الغذائي

وشددت الأمم المتحدة، على أن سكان قطاع غزة يواجهون انعدامًا حادًا بالأمن الغذائي، وأنه يجب إيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة بشكل آمن.

جدير بالذكر أن محمد دراغمة الكاتب والباحث السياسي، قال أمس إن بنيامين نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال يلعب على عامل الزمن، لأنه يدرك أنه لن يستطيع الانتصار على حماس، ولن يستطيع استعادة الأسرى.

وأضاف، خلال مداخلة عبر سكايب عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن الوقت يخدم نتنياهو في البقاء بمنصبه، لأنه يعلم تمام العلم أنه عند انتهاء الحرب ستتم محاكمته.

إسرائيل والإدارة الأمريكية

وأوضح أن الحديث حول أن زيادة الضغط سيعيد الأسرى أثبت فشله، وإسرائيل والإدارة الأمريكية أدركوا أن القضاء على حماس ليس واردا، لأنها فكرة قبل أن تكون قوة عسكرية.

وذكر أنه قبل أسابيع كان هناك أخبار بأن مجموعة الليكود يدبرون خطة للخلاص من نتنياهو، لأنه بات عبئا على الحزب، وهناك أحزاب يرفضون التحالف معهم بسبب نتنياهو، بينما هم على استعداد للتحالف تحت قيادة أي رئيس حكومة غيره.

