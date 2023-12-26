الثلاثاء 26 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

خلال الاقتحام الجاري.. استشهاد فتى وشاب فلسطينيين بمخيم الفوار بالخليل

استشهاد فلسطيني
استشهاد فلسطيني

أفادت وكالة انباء الشرق الأوسط بأن فتى فلسطينيًا 17 عاما، استشهد اليوم الثلاثاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي المُقتحمة لمُخيم "الفوار"، جنوب محافظة "الخليل" الواقعة جنوب الضفة الغربية. 

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وكان شاب فلسطيني 31 عاما قد استشهد قبل قليل برصاص الاحتلال في المُخيم ذاته، وما زال الاقتحام جاريًا حتى لحظة إعداد الخبر. 

وقالت مصادر أمنية فلسطينية، إن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم، وأطلقت الرصاص الحي والقنابل الصوتية صوب ساكنيه، ما أدى إلى استشهاد شاب وفتى وإصابة اثنين آخرين على الأقل بالرصاص الحي.

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