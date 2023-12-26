الثلاثاء 26 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

قوات الاحتلال تعتقل المُناضلة الفلسطينية خالدة جرار

خالدة جرار
خالدة جرار

كشفت وكالة انباء الشرق الأوسط، أن قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم الثلاثاء، اعتقلت المُناضلة الفلسطينية خالدة جرار، القيادية البارزة في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. 

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واقتحمت قوة عسكرية إسرائيلية مدينة "البيرة" المُلاصقة لرام الله وسط الضفة الغربية، وداهمت منزل جرار، واعتقلتها، بعد عملية تفتيش. 

وخالدة جرار، وهي أسيرة مُحررة، هي أبرز قيادات الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ثاني أكبر فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، وانتخبت عضوًا في المجلس التشريعي الفلسطيني السابق، وكانت جرار قد اعتقلت عدة مرات لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي. 

ومنذ السابع من أكتوبر الماضي، يشن جيش الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس الشرقية تزامنا مع العدوان على قطاع غزة، وطالت الاعتقالات قرابة 5 آلاف فلسطيني.

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