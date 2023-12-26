وكيل صحة الشيوخ: أزمة نقص الأدوية بالسوق نتيجة مؤامرة على مصر

أكد النائب الدكتور حسين خضير وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن صناعة الدواء في مصر تعد صناعة واعدة وهيئة الدواء قادرة للحفاظ على هذه الصناعة، مشيرا إلى أنه لا يوجد فى مصر مصنعا لدية مشاكل او معوقات ،كما أنه لا يوجد لدينا شركة اجنبية فى مصر من إجمالى 2000 شركة تعانى من أية مشكلات.

ولفت حسين خضير, خلال برنامج على مسئىوليتى مع الإعلامى أحمد موسى المذاع على قناة صدى البلد، إلى أنه لا توجد أي ازمة او او نقص فى سوق الأدوية فى مصر وبخاصة أدوية علاج السكر فهناك 12 بديل،" مثيل" فى السوق, مشيرا إلى أن هيئة الدواء تعمل بشكل جيد ومحترم لتوفير كافة أنواع الأدوية.

وأشار إلى أنه هناك مشكلة فى الأدوية المستوردة من حيث المواد الخام وتوفير الدولار,مؤكدا أن الدواء المصري أمن وفعال طبقا لمواصفات منظمة الصحة العالمية.

وقال وكيل صحة الشيوخ إن مصر دولة رائدة فى صناعة الدواء فى الشرق الأوسط، مستشهدا بقيام شركات الدواء المصرية بتصنيع دواء القضاء على فيروس سى، حيث استطاعتنا للكشف على 90 مليون مواطن وعلاج 6 ملايين مصاب بفيروس سي من خلال مبادرات الرئيس السيسي 1000 صحة.

وطالب بضرورة قيام وزارة الصحة بالتعاون مع هيئة الدواء المصرية وتوفير الدواء المواطنيين بالإضافة البرامج الصحية لتوعية المواطن، فصناعة الدواء المصرية غالية جدا فهناك ا 179 مصنعا على أعلى مستوي بجانب 800 خط انتاج. مشيرا إلى كل ما يحصل من نقص للأدوية فى السوق نتيجة مؤامرة على مصر.

واقترح د حسين خضير على وزير. الصحة وهيئة الدواء تكريم الشركات والمصانع المصرية المصنعة لعلاج فيروس سي.

وأشار خضير إلى أن مصر تعد دولة رائدة فى صناعة الدواء والأولى على المستوي العربي والافريقي بالشرق الأوسط وهناك أهمية كبيرة لصناعة الدواء في مصر، وهى الدولة الرائدة والأولى عربيا وافريقيا وعلى مستوى الشرق الأوسط في صناعة الدواء.

وقال إن الدواء الأمريكى الأغلى عالميا إلا أن الدواء المصري المصري ينافس الدواء العالمى قائلا، إن الدواء المصري دواء رائع ونفتخر به.

وأكد د. حسين خضير، أن مصر قدمت نموذجا ناجحا من خلال مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سى، مشيرا إلى أن مصر قدمت حملة غير مسبوقة ساهمت في فحص أكثر من 90 مليون مواطن وعالجت ما يقرب من 5 ملايين مصاب بالفيروس.