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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

هيئة الدواء ترفض تسجيل مستحضر دوائي لعدم وجود أدلة كافية على فعاليته وسلامته

هيئة الدواء المصرية
هيئة الدواء المصرية

رفضت هيئة الدواء المصرية تسجيل مستحضرات جديدة تحتوى على مادة Fexuprazan Hydrochloride، لعدم وجود أدلة كافية على فعاليتها وسلامتها.

عدم الموافقة على المستحضر

وبحسب قرار الهيئة، فإن هذا الرفض يستند على قرار اللجنة العلمية المتخصصة لأمراض الجهاز الهضمي والكبد، والتي أوصت بعدم الموافقة على المستحضر وذلك لعدم الانتهاء من الدراسات الإكلينيكية التي تفيد فعالية وأمان التركيبة في الهيئات العالمية المعتمدة.

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وأوضحت الهيئة أن القرار يهدف إلى حماية صحة المواطنين وضمان الحصول على أدوية فعالة وآمنة.

وفي وقت سابق، التقى الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، الدكتور ماتولي نكوبي، وزير مالية زيمبابوي، لتعزيز سبل التعاون المشترك بين البلدين في قطاع المستحضرات الطبية.

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