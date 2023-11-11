السبت 11 نوفمبر 2023
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رئيس مجلس الإدارة
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رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

فؤاد: إنفاق المصريين على الدواء انخفض بنسبة 8%

الدواء
الدواء

قال الدكتور محمود فؤاد، المدير التنفيذى للمركز المصرى لحماية الحق فى الدواء، أن أسعار الادوية بدأت تزيد من يناير 2022 إلى يومنا هذا من 30% إلى 80% ، لافتًا إلى أن إنفاق المصريين على الدواء انخفض بنسبة 8% وفقًا للاحصاء نتيجة الظروف الاقتصادية التي يشعر بها المواطن، مؤكدًا أن الحكومة دورها توفير الادوية للمواطنين.

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نقص الأدوية 

وأضاف فؤاد، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن هناك نقص في الأدوية وأيضًا زيادة في أسعارها وذلك نتيجة الظروف التي تواجه صناعة الدواء ومنها المواد الخام حيث يتم استيراد 95% من هذه المواد في مصر وأيضًا الوطن العربي وهي مرتبطة بسعر الدولار.

نقص المواد الخام 

وأوضح المدير التنفيذى للمركز المصرى لحماية الحق فى الدواء، أن الدواء مسعر جبريًا في مصر وآخر سعر تم تحريكه كان في عام 2017 م وكان الدولار بحوالي 8.80 قرش، وبالتالي فإن نقص المواد الخام يؤدي إلى نقص الاصناف في السوق، لافتًا إلى أن الشركات المصرية خفت الطاقة الانتاجية من 100% الى 70% مما أدى الى نقص المواد الخا أيضًا، موضحًا أننا في الظروف العادية بحاجة إلى 250 مليون دولار مواد خام.

وأكد فؤاد، أن صناعة الدواء قدمت شكاوي لرئيس الوزراء والبنك المركزي، والبنك المركزي وثق ذلك، لافتًا إلى أن هناك بضاعة موجودة في البحر ولكن لا يوجد دولار بحيث يتم الافراج عنها وتصنيعها.

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