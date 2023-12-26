أسعار الذهب تواصل الارتفاع .. والشعبة تكشف السبب المفاجئ

واصلت أسعار المشغولات الذهبية الارتفاع في الأسواق المحلية ومحلات الصاغة مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 26 ديسمبر2023، بقيمة 5 جنيهات في سعر الجرام الواحد، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية نحو 3205 جنيهات وسط إقبال كبير على شراء الذهب في مصر.

أسعار الذهب في مصر اليوم:

عيار 24 يسجل 3663 جنيها.

عيار 21 يسجل 3205 جنيهات.

عيار 18 يسجل 2747 جنيها.

عيار 14 يسجل 2173 جنيها.

الجنيه الذهب 25648 جنيها.

شعبة الذهب توضح أسباب ارتفاع الأسعار

أصدرت الشعبة العامة للذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس هاني ميلاد جيد بيانا توضيحيا تنفى في صدارته توقف حركة البيع بالأسواق المحلية .

وجاء البيان علي النحو التالي "نسب للشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية تصريحات تشير إلي توقف الأسواق عن تجارة الذهب وتوقف الإعلان عن الأسعار.

وأكدت الشعبة، أنه لا توقف في تجارة الذهب وهناك تذبذب وعدم استقرار في الأسعار ويجرى التداول بكميات كبيرة بين عرض وحركة بيبعية لجني الأرباح والاستفادة من الارتفاع الكبير لأسعار الذهب تأثرا بارتفاع الأسعار العالمية وحركة طلب مرتفعة مرتبطة بتحوط المستثمرين من ارتفاعات مقبلة متوقع أن تشهدها الأسواق العالمية خلال الربع الأول من العام المقبل.

أسعار الذهب العالمي

واصلت أسعار الذهب تسجيل المكاسب، في تعاملات الثلاثاء المبكرة، خلال تداولات ضعيفة بسبب عطلة عيد الميلاد وفي ظل تراجع الدولار وعوائد السندات بفعل تنامي التوقعات بخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) لأسعار الفائدة في مارس.

ومن شأن انخفاض أسعار الفائدة تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عائدا.

ويتوقع المتعاملون الآن فرصة بنسبة 89 بالمئة لخفض سعر الفائدة من قبل البنك المركزي الأميركي في مارس، وفقا لأداة سي.إم.إي فيد ووتش.

وانخفض مؤشر الدولار 0.1 بالمئة مما يجعل الذهب أكثر جاذبية لحاملي العملات الأخرى، في حين انخفض عائد السندات الأميركية القياسية لأجل عشر سنوات إلى 3.8838 بالمئة.

وشن الجيش الأميركي ضربات جوية انتقامية دقيقة في العراق بعد هجوم بطائرة مسيرة ملغومة أمس الاثنين شنه مسلحون متحالفون مع إيران وأسفر عن إصابة ثلاثة جنود أميركيين.