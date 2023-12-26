الوقت المثالي لبيع الذهب.. طلب متزايد وقلة في المعروض (فيديو)

علق عمرو المغربي، عضو مجلس إدارة شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، على ما تردد بشأن وقف بيع الذهب في محلات الصاغة بمصر صباح اليوم مؤقتًا.

وأكد عضو مجلس إدارة شعبة الذهب خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج «الحكاية» عبر فضائية «إم بي سي مصر»، أن محلات الذهب تعمل بشكل طبيعي، إذ تبيع وتشتري الذهب من المواطنين.

وقال إن سعر الذهب يتغير على مدى الساعة، نتيجة العرض والطلب، إذ يوجد طلب متزايد على الذهب مع قلة في المعروض، مشيرًا إلى أن الذهب يعد ملاذًا آمنًا يحفظ أموال المواطنين.

وأضاف عضو مجلس إدارة شعبة الذهب، أنه لا يفضل شراء الذهب في حال عدم استقرار الأسعار، والأفضل الشراء حال استقرار الأسعار، لافتًا إلى أنه لا يمكن تحديد مصير سعر الذهب الفترة المقبلة، إذ يتوقف الأمر على العرض والطلب.

وتابع: «محدش يشتري ذهب النهارده ويقول هبيعيه بعد شهرين، أقل حاجة البيع يكون بعد سنة أو سنة ونصف»، موضحًا أن سعر الذهب يرتفع وينخفض، ولكن على المدى الطويل يعود لأعلى نقطة وصل إليها بل ويتخطاها.

وسجل سعر الذهب أمس الإثنين، لعيار 24، نحو 3520 جنيهًا للبيع، 3485.75 جنيه للشراء، أما عيار 22 زاد سعر الذهب ليسجل، 3226.75 جنيه للبيع، 3195.25 جنيه للشراء، وعيار 21 سجل 3080 جنيهًا للبيع، 3050 جنيهًا للشراء.



