أسباب تمنعك من صرف معاش تكافل وكرامة.. يتقدم الكثير من المواطنين للحصول على معاش تكافل وكرامة، ويتم رفضهم في الكثير من الأحيان، وهو ما دفعهم بالبحث عن أسباب الرفض، بغية تلافي ذلك، والتمكن من استيفاء جميع الشروط المطلوبة للحصول على الدعم.

أسباب تمنعك من صرف معاش تكافل وكرامة

حصول المتقدم للمعاش من قطاع خاص أو عام أو حكومي أو جيش أو شرطة.

في حالة الحصول على معاش كمستفيد بقيمة 500 جنيه أو أكثر.

من يتلقى دعم من جمعيات أهلية بشكل منتظم بقيمة 400 جنيه شهريًا.

أن يكون لدى المتقدم للمعاش اشتراك تأميني يعادل 1600 للأسرة الواحدة المكونة من أربع أفراد.

أن يكون مقدم طلب الحصول على المعاش يمتلك أو لديه شراكة في مشروعات خاصة.

امتلاك أرض زراعية تبدأ من نصف فدان.

امتلاك أرض زراعية مستأجرة بداية من فدان أو أكثر.

أن يمتلك المتقدم يملك عقار أو أكثر خلاف بيته الذي يعيش فيه.

في حالة أن يكون المتقدم لديه مصروفات مدرسيه أكثر من 3000 جنيه للطفل الواحد سنويا.

امتلاك محل تجاري أو أكثر.

امتلاك مواشي للتجارة تبدأ من ثلاث رؤوس مواشي أو ما يزيد.

امتلاك جرار زراعى أو سيارة أجرة أو نقل أو سيارة ملاكى

تواجد المستفيد بالعمل خارج البلاد وقت الاستعلام.

عمل طالب المعاش بأجر منتظم في القطاع الخاص أو العام.

من يتعذرالاستدلال على أسرته في نطاق الوحدة الاجتماعية.

طريقة الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2023

الدخول على موقع وزارة التضامن الاجتماعي من هنا

إدخال الرقم القومي الذي يتكون من 14 رقمًا

النقر على استعلام.

تظهر أمامك النتيجة ويتم معرفة الأسماء الجدد في تكافل وكرامة