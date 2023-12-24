صرف الدعم النقدي تكافل وكرامة لـ 5.2 مليون أسرة

واصلت وزارة التضامن الاجتماعي صرف الدعم النقدي تكافل وكرامة لشهر ديسمبر 2023، لـ 5.2 مليون أسرة، بإجمالي 22 مليون مواطن، بميزانية تصل إلى 36 مليار جنيه.

دعم نقدي

ويحصل كل أسرة على دعم نقدي من 620 إلى 740 جنيهًا شهريًا، بالإضافة إلى مجانية التعليم والدعم الغذائي ودعم الخبز، أي أن نصيب كل أسرة قد يصل إلى 1200 جنيه شهريًا.

ويأتي ذلك في إطار استراتيجية الدولة لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية لمساعدة الأسر البسيطة على تحسين جودة حياتهم.

وفي سياق متصل، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بشأن برنامج تكافل وكرامة، يحمل رقم 220 لسنة 2023، والذي تضمن الموافقة على اتفاق قرض مشروع توسيع برنامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية وبناء الأنظمة، بين مصر والبنك الدولي للإعمار والتنمية بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي.

ويهدف مشروع توسيع برنامج تكافل وكرامة إلى توفير الحماية الاجتماعية لـ 2.5 مليون أسرة جديدة، وتحسين جودة حياة الأسر المستفيدة الحالية، وتعزيز قدرات الوزارة على إدارة برامج الحماية الاجتماعية.