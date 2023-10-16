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الإثنين 16 أكتوبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

الطريق إلى البرلمان

البرلمان يوافق على اتفاقية قرض لتوسيع برنامج تكافل وكرامة

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الإثنين، على اتفاقية قرض لتوسيع برنامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية وبناء الأنظمة بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإعمار والتنمية الموقع بتاريخ 9 أبريل 2023 بنحو 500 مليون دولار.
 

من جانبه، أكد الدكتور محمد سليمان رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب موافقته علي الاتفاقية ، مضيفا أن التأدية الاجتماعية لا تقل أهمية عن التأدية الاقتصادية ، بالإضافة إلى أن شروط القرض تتناسب مع تعزيز البنية الأساسية والمساهمة الإيجابية لتحقيق السلم والأمن الاجتماعي.

دعم تكافل وكرامة بـ 500 مليون دولار 

واتفقت معه النائبة ايرين سعيد عضو مجلس النواب ، مؤكدة أن دعم تكافل وكرامة بـ500 مليون دولار يتم سدادها على 19 سنة و5 سنوات فترة سماح.

 

كما طالبت ايرين سعيد بمزيد من الحوكمة والرقابة علي برنامج تكافل وكرامة حتي يشعر المواطن بما تبذله من جهود لمحاربة التضخم ومساندة الفئات الأكثر احتياجا.

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