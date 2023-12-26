تعرف على شروط التقدم لوظيفة معاون نيابة إدارية لخريجى 2023

أعلنت هيئة النيابة الإدارية عن مسابقة للتعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي كليات الحقوق، والشريعة والقانون.

تبدأ اليوم الثلاثاء النيابة الإدارية إجراءات سحب وتقديم ملفات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية، من خريجي كلية الحقوق بجامعات (طنطا والمنصورة ودمياط والإسكندرية والفيوم وأزهر أسيوط وبني سويف والمنيا وأزهر المنيا وأسوان) من دفعة 2023 ممن أتموا عملية التسجيل الإلكتروني، وفقًا للضوابط والمواعيد المحددة لكل جامعة والتي سبق وأعلنتها الأمانة العامة للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية.

وحددت الهيئة إجراءات سحب وتقديم الملفات المتقدمين بمقر رئاسة الهيئة بمدينة السادس من أكتوبر، اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثانية والنصف عصراً.

الشروط الواجب توافرها في المتقدم للوظيفة.

- يُشترط في المتقدم أن يكون التقدير التراكمي لا يقل عن جيد.

- وأن يجتاز المقابلة الرسمية.

- وتوافر الأهلية والصلاحية لشغل الوظيفة سواء باكتمال التحريات الأمنية أو اكتمال الكشف الطبي.

- بعد اجتياز هذه الشروط يتم إعلان النتيجة النهائية.

- عقب إجراء المقابلات التى يجريها المجلس الأعلى للنيابة الإدارية برئاسة المستشار رئيس هيئة النيابة الإدارية.

سحب الطلبات وتقديمها خلال الفترة التى بدأت من 16 ديسمبر وحتى 10 يناير 2024 بمقر هيئة النيابة الإدارية بالسادس من أكتوبر بميدان النجدة.