الثلاثاء 26 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

30 مرشحًا يتنافسون على كرسي الرئاسة الروسية في 2024

بوابة الوفد الإلكترونية

كشفت رئيسة لجنة الانتخابات المركزية الروسية إيلا بامفيلوفا، اليوم الثلاثاء، إن عدد المتنافسين على الترشح الرئاسى فى الانتخابات الرئاسية المقررة مارس المقبل فى روسيا وصل إلى 30 مرشحا".

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وأكدت بامفيلوفا لوكالة أنباء تاس الروسية، بحسب وكالة انباء الشرق الأوسط، أن حملة الانتخابات الرئاسية الروسية المقبلة ستكون تنافسية، قائلة "بالطبع ستكون الحملة تنافسية، لأنه من الواضح أنه سيكون هناك أكثر من مرشح وهناك الآن أكثر من 30 مرشحا".

وأشارت إلى أن المرشحين لديهم الآن "وقت تنظيمي فهم يعقدون فعاليات وتعقد الأحزاب مؤتمرات".

وأضافت بامفيلوفا: "في رأي، مستوى المنافسة لا يعتمد على عدد المرشحين بقدر ما يعتمد على جودتهم".

وأوضحت أن سكان المناطق الجديدة في روسيا سيكونوا قادرين على التصويت في الانتخابات الرئاسية الروسية المقبلة في مارس 2024 بجواز سفر أوكراني بسبب الظروف التي يواجهها الناخبون هناك، لكن القرار النهائي ستتخذه السلطات المحلية".

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