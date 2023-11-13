عضو الغرفة التجارية بكفر الشيخ : الذهب الملاذ الآمن للمستثمرين

قال الكيمائي عبد العال يوسف سليمة، نائب أول شعبة الذهب وعضو الغرفة التجارية بمحافظة كفر الشيخ: إن الاضطرابات والأزمات العالمية التي تعاني منها معظم دول العالم اليوم ألقت بظلالها على العديد من الأصعدة خاصة الصعيد الاقتصادي مما ترتب عليه ارتفاع مستمر في أسعار السلع والخدمات، لافتا إلى أن الذهب هو الملاذ الآمن الذي يلجأ إليه الأشخاص والدول خاصة في أوقات الحروب والأزمات، فكان فان من المتوقع أن تشهد أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا نتيجة هذه الاضطرابات.

وأشار إلى أن ما تم بالفعل إرتفاع حركة التداولات العالمية للذهب نتيجة التوترات القائمة بمنطقة الشرق الأوسط مما ترتب عليه زيادة كبيرة في الطلب على الذهب، وهذا ما جعل اهتمامات المستثمرين على مستوى العالم تنصب بقوة نحو أصول الملاذات الآمنة وعلى رأسها الذهب الذي يزداد لمعاناً ويزدهر بقوة في أوقات الحروب والأزمات.

كما أن القفزة التي حدثت في أسعار النفط والغاز كان لها دور كبير في زيادة أسعار الذهب بالإضافة إلى تأثير البورصة العالمية وتذبذب القوة الإسرائيلية المتحكمة في جزء كبير من الاقتصاد العالمي، ومن الملاحظ أن المستثمرين يلجأون إلى الذهب كطريقة من وسائل التحوط ضد حالات عدم اليقين التي تسود معظم الأسواق اليوم في ظل الاضطرابات والأزمات التي لو استمرت لتسببت في تصاعد أسعار الذهب وذلك لأن الدول والأشخاص سيستمرون في البحث عن ملاذات آمنة لحفظ قيمة أموالهم.

وأضاف من الملاحظ أن سعر أونصة الذهب قد اقترب من تسجيل 2000 دولار خلال الفترة السابقة، ومن المتوقع أن يتجاوز الألفي دولار خلال الفترة القادمة بل من الممكن أن يصل إلى 2500 دولار، كما يجب الإشارة إلا أن الارتفاع الملحوظ في أسعار الذهب هو ارتفاع عالمي يحدث في جميع دول العالم وليس ارتفاع على المستوى المحلي فقط.

فأسعار الذهب في مصر تشهد حالة من التذبذب بين الصعود والهبوط داخل نطاق واسع من التداول، هذا التذبذب يكون نتيجة التغيرات التي تحدث في السعر العالمي للأونصة بالإضافة إلى عدم استقرار الأوضاع في السوق المحلي، فالبعض يتجه إلى البيع خوفاً من تراجع سعر الذهب، والبعض الآخر يفضل الشراء ظناً في استمرارية ارتفاع الأسعار.

ونوه بأن جميع المؤشرات سواء على المستوى المحلي أو العالمي تشير إلى أن أسعار الذهب ستستمر في الزيادة خلال الفترة القادمة، وهذا ما يبرر الإقبال الكبير الذي تشهده أسواق الذهب على شراء السبائك والعملات الذهبية في الآونة الأخيرة كوسيلة فعالة وملاذ آمن لحفظ قيمة المال خاصة في ظل هذه الاضطرابات.