ضياء السيد: الاستفزازات سر انتصار الأهلي على إتحاد جدة

أكد ضياء السيد مدرب منتخب مصر السابق، أن استفزازات الإعلام السعودي ساهمت في ظهور الأهلي بشكل مميز أمام اتحاد جدة السعودي، مشيرا إلى أن الروح العالية والقتالية كانت وراء انتصار الفريق، والأهلي قدم مستوى مميز خلال الـ90 دقيقة.

وقال ضياء في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "الأهلي لعب بشكل تكتيكي كانت جيدة، وكان يعلم كولر أن الأطراف لدى الاتحاد فيها مشكلة كبيرة، وكانت هناك مساحات بين الظهيرين والمدافعين، واستغل علي معلول وحسين الشحات الجبهة اليسرى للأهلي بشكل جيد، بالإضافة لاستغلال كوكا في الضغط على كانتي، وغلق العمق تمامًا، مع تألق محمد الشناوي المميز".

وأضاف: "الحالة التي كانت قبل اللقاء استنفرت اللاعبين، والأهلي قدم مباراة كبيرة دفاعيا وهجوميا، وذكاء وحماس كهربا في المباراة ساهموا في الفوز، خصوصا بعدما ذهب للاعتراض في بداية اللقاء ليتم احتساب ركلة جزاء، كما سجل حسين الشحات هدفا رائعًا بطريقة R2، والهدف الثالث أيضا رائع من تمريرة كهربا لـ إمام عاشور الذي وضعها في المرمى بشكل جيد".

وواصل: "مشاركة كوكا كان قرار مفاجئ، و99% من الجمهور والمحللين لم يكونوا موافقين مع مشاركته ويطالبون بوجود ديانج، لكن كولر كان له وجهة نظر معينة، واختار مروان وكوكا للبدء، والثنائي قدما مستوى مميز في استخلاص الكرة، وهو يدل على قراءة المدير الفني للأهلي، والذي نجح في إغلاق الوسط، ولم يظهر فابينيو أو كانتي كثيرًا".

وأكمل: "رغم صعوبة اختيار كوكا ومروان عطية لبدء المباراة لكن وجهة نظر كولر أثبتت صحتها، خصوصا أن الثنائي لا يتميز بطول القامة، لكن الارتداد الدفاعي لديهم كان مميزًا بالإضافة لقطع الكرات، وكوكا قام بعمل (تاكلينج) أمام رومارينيو كان من أهم لقطات المباراة".

ضياء السيد: كولر لن يغير في تشكيل الأهلي امام فلومينينسي

وأتم: "فريق فلومينينسي صعب ويلعب الكرة القصيرة ويمتاز بالسرعات والمهارات خصوصا في الشق الهجومي رغم وجود بعض المشكلات الدفاعية أيضا لكنه يركزون على الاستحواذ الكثير، وأعتقد أن مارسيل كولر قد لا يغير في التشكيل كثيرا، والأهم هي حالة اللاعبين في المستطيل الأخضر، ولابد أن يتم التركيز على تحفيز اللاعبين ونسيان اللقاء السابق أمام اتحاد جدة".