الثلاثاء 26 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الزمالك يرفض رحيل محمد عواد للحزم السعودي

محمد عواد
محمد عواد

تحدث الإعلامي محمد فاروق عن مصير محمد عواد حارس مرمى فريق الزمالك خلال الفترة القادمة، والذي ينتهي تعاقده بنهاية الموسم الجاري.

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وأكد  الإعلامي محمد فاروق أن الحزم السعودي، طلب التعاقد مع محمد عواد خلال الانتقالات الشتوية القادمة.

واوضح أن الزمالك، رفض الاستغناء عن الحارس مهما كانت الإغراءات المالية نظرا للحاجة إلى خدماته، خاصة وأنه بات الحارس الأول للقلعة البيضاء.

وأشار  إلى أن الزمالك أخطر الحارس برفضه فكرة الرحيل، مؤكدا أن محمد عواد أبلغ إدارة الأبيض برغبته في الاستمرار وتمديد عقده مع النادي الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

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