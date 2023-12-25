مدرب الزمالك السابق: الأبيض يعاني هذا الموسم ولن يحقق الدوري

علق روي أجواش، مدرب الزمالك السابق على المستويات التي يقدمها الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة الماضية ببطولتي الدوري المصري وكأس الكونفيدرالية الإفريقية.

وأكد اجواش على أنه تابع عدد من المباريات للزمالك خلال الفترة الماضية ببطولة الدوري، مشيرًا إلى أن الفريق ليس بأفضل حال.

تصريحات اجواش

تحدث روي اجواش في تصريحات تلفزيونية، حيث قال: "شاهدت عدد من المباريات الخاصة بالزمالك في الدوري المصري هذا الموسم، ولدي علم بإن الفريق ليس في أفضل حال".

وتابع: "ما يُقدمه الزمالك في الدوري على عكس المستوى الذي يظهر عليه في بطولة الكونفدرالية، أما عن الموسم الحالي، فمن الصعب على الفريق تحقيق البطولة".

وعن المشاكل التي يتعرض لها الزمالك، قال: "أعتقد أن عليهم أولًا حل جميع المشاكل ومن ثم البحث عن البطولات، وأعتقد أن هذا ليس من السهل".

وأضاف: "بالتأكيد الجميع يعلم أن الأموال مهمة للغاية في أي مجال، ولدينا علم بما يحدث في الزمالك، كما أن الأجواء ليست في أفضل حال، ولكن بالنسبة لنا ولطريقة عملنا في النادي الأمور لم تكن جيدة، وأحوال التدريبات لا تساعد على التقدم للأفضل".